Единственным требованием гражданских активистов, которые уже 11 дней организуют в Тбилиси протестные митинги, является отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария – демонстранты обещают прекратить акции сразу после выполнения этого пункта. Об этом говорится в манифесте, который протестующие распространили на своей странице в фейсбуке.

«Есть случаи, когда разные политики или участники акции, делая комментарии для СМИ, заявляют о других требованиях, поэтому мы хотим уточнить: протестная акция не изменяет свои требования. После того, как Георгий Гахария покинет должность, протестная акция завершится. Это было тем условием, которое мы поставили в самом начале. Изменять его или добавлять новые пункты мы не планируем», — сказано в обращении, текст которого цитирует «Новости-Грузия».

Авторы манифеста считают, что власти пытаются убедить общественность в том, что их протесты не имеют смысла. Одновременно демонстранты считают, что, если правительство продолжит откладывать их требования, политическая цена и ответственность будет возрастать.

В обращении говорится о важности создания прецедента, чтобы каждый в Грузии знал, что насилие в отношении собственных граждан будет стоить должности министру внутренних дел.

«Какая нужна предпосылка, чтобы 20 июня было последней кровавой датой в нашей истории?!», — сказано в обращении.

Организаторы митингов считают, что даже, если Гахария не отдавал приказ о начале разгона акции 20 июня, он должен уйти в отставку, поскольку «не смог контролировать силы, находящиеся у него в подчинении». В том случае, если глава МВД Грузии «был инициатором жестокой расправы, он несет еще и юридическую ответственность».

В организационной группе заявляют, что, несмотря на попытки властей преломить и разделить общественный протест, «акции продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока Георгий Гахария не будет освобожден с занимаемой должности».

«По указанному вопросу в обществе существует полное согласие, и его необходимо решить как можно скорее! Ждем отставки Гахария, после чего наша акция завершится», — сказано в манифесте.

Minval.az