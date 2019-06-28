Что в действительности обеспокоило армянских лоббистов в США?

У армянских лоббистов в США —очередной всплеск активности. На сей раз он связан с тем, что на Капитолийском холме обсуждается «Закон о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act — NDAA). К нему уже предложено множество поправок. Автором одной из них выступил конгрессмен Брэд Шерман, старший член комитета по иностранным делам палаты представителей, известный своими связями с армянским лобби. Он, как радостно сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), предложил ни много ни мало блокировать усиление возможностей наступательного удара Азербайджана. То есть запретить продавать Азербайджану средства ПВО. В изложении армянских СМИ — «не позволить Баку быть постоянной угрозой для гражданской авиации «арцахского аэропорта»». Сам Шерман разглагольствует:»Эта поправка направит Азербайджану сильный сигнал о том, что он не может угрожать сбивать гражданские самолеты. Нельзя допустить, чтобы Азербайджан запугивал своих соседей. Последнее, что мы должны сделать, это каким-либо образом содействовать укреплению противовоздушной обороны Азербайджана».

Выступить в господину Шерман решило так называемое «министерство иностранных дел Нагорного Карабаха». Оказывается, его инициатива «актуальна в виду того, что Азербайджан не отказался от своих угроз сбивать гражданские самолёты в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Ред.), или применять силу против гражданского населения «Арцаха»», а во-вторых, «реабилитация «Степанакертского аэропорта» является суверенным правом «Арцаха» и преследует сугубо гражданские и гуманитарные цели, в частности, осуществление такого неотъемлемого права, как свобода передвижения». Ну и, конечно, все это щедро приправлено стенаниями об «азербайджанской блокаде», которая ну самым невероятным образом нарушает права «самоопределившихся карабахцев» на свободное передвижение, и т.д. и т.п.

Намеренно не станем напоминать господину Шерману, что средства ПВО — это оружие оборонительное, а не наступательное. Важно другое. То, что армянские оккупанты и обслуживающие их интересы армянские лоббисты называют «Степанакертским аэропортом» — это аэропорт Ходжалы, находящийся под армянской оккупацией. Разговоры о его восстановлении в Армении начали еще несколько лет назад, а весной 2011 года объявили о скором открытии. Отправиться в него первым же рейсом обещал ни моно ни мало тогдашний президент Армении Серж Саргсян.

В Баку тут же предупредили: этот аэропорт находится на оккупированных азербайджанских землях, и пользоваться им без разрешения властей Азербайджана нельзя. Границы, в том числе воздушного пространства, никто не отменял. К вящему ужасу Еревана, ИКАО – Международная организация гражданской авиации – подтвердила, что никакой «Степанакертский» аэропорт у них не зарегистрирован, а есть Ходжалинский, расположенный на территории Азербайджана, и летать туда можно, только заручившись согласием азербайджанских властей и соблюдая все положенные в таком случае процедуры. Наконец, это зона боевых действий, и полеты над такими регионами ИКАО прямо запрещает — просто потому, что это война, нервы у всех на пределе, а «засветка» на локаторе не всегда позволяет определить, гражданский это «борт» или военный. Поэтому гражданская авиация и принимает меры предосторожности. Но самое главное, в Баку предупредили: любой полет в Карабах без согласия Азербайджана – это незаконное пересечение чужого, в данном случае азербайджанского, воздушного пространства. В таком случае, по всем правилам, нарушителя перехватывают, стараются посадить на своей территории, а если не удается, то сбивают. Тогда, напомним, Серж Саргсян о своем обещании «отправиться первым рейсом в Карабах 9 мая 2011 года» быстро позабыл. Аэропорт то «тестировали», то «вводили в эксплуатацию», однажды устроили там шоу с воздушными шарами, но вот принимать самолеты он так и не стал.

Но что происходит теперь? Почему вдруг господин Шерман решил запретить Азербайджану закупать средства ПВО в США, чтобы не создавать угрозу «Степанакертскому аэропорту»? А «МИД» никем не признанной «республики Арцах» заверещал о своих мифических «суверенных правах» на реабилитацию Ходжалинского аэропорта, переименованного оккупантами в «Степанакертский»?

Такой всплеск активности как минимум не позволяет исключать, что армянские оккупанты полны решимости предпринять очередную попытку все же ввести аэропорт в действие. Судя по всему, армянских агрессоров не на шутку воодушевил пример аэропорта «Бельбек» в оккупированном Россией Симферополе. Международных рейсов там, конечно, с 2014 года нет, но российские авиакомпании в этот аэропорт исправно летают. Наконец, известно и другое: в армянских кругах регулярно «всплывает мнение» предложить воспользоваться аэропортом в Ханкенди России — для своей военной авиации. Сегодня Армения старательно выклянчивает у России новые оружейные транши, за которые ей нечем платить, кроме своей лояльности, и аэропорт в оккупированном Карабахе может показаться вполне подходящей «приманкой». Особенно если еще удастся надежно «столкнуть лбами» Москву и Баку. Наконец, нельзя не заметить, насколько сильно посол РФ в Армении Сергей Копыркин, подберем самый мягкий термин, «интегрирован» в процессы на внутриармяском поле, и на таком фоне можно только гадать, какие группы и кланы могут вести с ним конфиденциальный диалог на тему «вот вы помогите нам, а мы вам потом аэропорт подарим». Другой вопрос, попадется ли на эту приманку Москва, которая, к примеру, не торопится вводить в действие аэропорт в оккупированном грузинском Сухуми. Подтолкнуть к провокации свой форпост и посмотреть, какая будет реакция — куда ни шло, но рисковать самой Москве, вполне возможно, не захочется.

Другой вопрос, почему судьбой этого аэропорта так озаботился господин Шерман. Который взялся ни много ни мало запретить Азербайджану покупать средства ПВО у США. То, что армянские лоббисты в Вашингтоне действуют в тесной увязке с Ереваном, ни для кого не секрет. Но тут явно другой случай. Бывает, конечно, что у армянского лобби происходят «ошибки в целеполагании». Достаточно вспомнить, как эти самые лоббисты приложили титанические усилия, чтоы запретить американским банкам кредитовать строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и были несказанно ошарашены, когда в Баку заявили, что и не собирались обращаться к США за кредитами. Но точно так же армянские лоббисты занервничали по поводу возможных поставок Азербайджану американских вертолетов — задолго до того, как сами эти вертолеты BELL появились над Бакинской бухтой во время парада в честь 100-летия создания Национальной армии Азербайджана. Более того, сегодня Азербайджан уже закупает итальянские и пакистанские самолеты, французские береговые ракетные комплексы. И на этом фоне по крайней мере не исключено, что конгрессмен Шерман просто что-то знает про переговоры Азербайджана и США.

Только вот, как показывает опыт тех же вертолетов BELL, у армянского лобби немного шансов сорвать такого рода сделку, особенно если по ней уже принято политическое решение.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az