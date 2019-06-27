Парламент Грузии принял большинством голосов постановление разрешить Генпрокуратуре ходатайствовать на суде об избрании предварительного заключения для депутата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, обвиняемого в организации беспорядков на митингах в Тбилиси. Пленарное заседание парламента транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

«91 «за» и ни одного «против». Голосование окончено. Постановление принято, соответственно, я сегодняшнее заседание объявляю закрытым», — сказал спикер парламента Арчил Талаквадзе по итогам голосования.

Принятию постановления предшествовало объединенное заседание парламентских комитетов по процедурным и юридическим вопросам, депутаты которых 15 голосами «за» и четырьмя «против» также удовлетворили просьбу прокуратуры дать разрешение на арест оппозиционера.

Заседание комитетов, которое длилось более шести часов, проходило в напряженной обстановке на фоне взаимных обвинений. Соратники Мелия по партии обвиняли власти в политическом преследовании, а члены правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» говорили о том, что следуют букве закона и должны учесть просьбу следственного органа.

Генпрокуратура Грузии во вторник выдвинула обвинения Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси у здания парламента 20 июня. Уголовное дело в отношении Мелия возбуждено по статье «организация группового насилия, руководство им и участие [в нем]», что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

Minval.az