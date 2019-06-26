В этом году исполняется 65 лет одного из драматических событий в истории СССР. Речь идет о Кенгирском восстании, который подняли заключенные сталинских лагерей в 1954 году (16 мая – 26 июня). Об этом восстании практически ничего не было известно в широких кругах в период существования бывшего СССР. Впервые хронологию восстания в своем произведении «Архипелаг ГУЛАГ» подробно описал Александр Солженицын, порой по крупицам собирая воспоминания участников тех трагических событий. О том, как развивались события в те далекие годы, Minval.az попросил рассказать директора Правозащитного центра Азербайджана Эльдара Зейналова.



— Кенгирское восстание не было первым восстанием в ГУЛАГе после смерти И.Сталина. Еще весной 1953 г. поднялись на акции протеста заключенные Воркуты (Речлаг) и Норильска (Горлаг). Этот опыт был частично использован и в Кенгирском восстании.

Можно с уверенностью сказать, что акции протеста в лагерях зрели давно. Их спровоцировали не только смерть И.Сталина в марте 1953 г., но и предшествующие события, в частности, послевоенная волна репрессий в Прибалтике и Украине, а также отправка в лагеря бывших заключенных нацистских концлагерей. Им давали длительные сроки и использовали на тяжелых работах.

Кроме того в 1947-1950, была отменена смертная казнь, и эта категория осужденных тоже получала 25 лет. В 1950-м смертную казнь восстановили, но только для «изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов». Рецидивистам даже за убийство смертная казнь не грозила, и они беспредельничали в лагерях.

В 1948 г. вышел указ, по которому повторно наказывали тех, кто уже отбыл свои сроки по политическим обвинениям. Чаще всего это была бессрочная ссылка, но немало было получивших новый срок.

В 1943 г. появился и такой забытый с царских времен вид наказания, как ссылка на 15-20 лет в каторжные работы для коллаборационистов, шпионов и изменников Родины. Этот режим предусматривал строгую изоляцию, до лишения переписки, посылок, чтения газет включительно, работу в шахтах, карьерах, рудниках длительностью на 1 час больше, чем у остальных.

В результате послевоенных репрессий количество заключенных в лагерях и колониях выросло с 1,2 млн в 1937 г. до 2,5 млн. в 1953 году. С учетом высланных на спецпоселение, численность осужденных достигала 4,5 млн., если не больше.

При этом для осужденных по «антисоветским» статьям Уголовного Кодекса были созданы 12 особых лагерей («особлаги») МВД СССР, с особо жестоким режимом. «Урановые рудники», о которых вполголоса шептались в советское время, а также шахты, обычные рудники обслуживались как раз такими лагерями. В отличие от нынешнего пожизненного заключения, 15-25-летние сроки на особом, тюремном и тем более каторжном режимах не оставляли шансов на выживание. Фактически это был аналог нацистской «Смерти через труд».

Эта категория заключенных, закаленных вооруженной борьбой: фронтовики, партизаны, полицаи, подпольщики и стала ударной силой серии восстаний в лагерях, которые начались уже в мае 1953 г.

Поводом была «бериевская амнистия» (тогда ее чаще называли «ворошиловской») от 27 марта 1953 года. По идее Л.Берия, который возглавлял тогда МВД СССР, было допустимо освободить уголовников и заключенных с маленькими (до 5 лет) сроками — всего 1,2 млн., то есть половину заключенных, и прекратить следственные дела на еще 401 тыс. человек. Из политзаключенных под указ попало небольшое число людей: женщины — беременные и имеющие на иждивении детей в возрасте до 10 лет, несовершеннолетние, пожилые и больные. На 16 ноября 1953 года из ГУЛАГа освободились 1,201 млн. человек, и контингент лагерей и колоний снизился на 52%.

Основной массы политзаключенных, каторжников и прочих «особо опасных государственных преступников» (по расчетам Берия, их было около 220 тыс.), амнистия не коснулась. Проходил месяц за месяцем, а в их положении ничего не менялось. Рассчитывавшие после смерти И.Сталина на освобождение или хотя бы уменьшение сроков заключенные были разочарованы.

Не удивительно, что в среде заключенных с большими сроками появилась идея забастовки под политическими лозунгами. Этому способствовало наличие среди заключенных опытных подпольщиков (бандеровцы, лесные братья, немногочисленные коммунисты-оппозиционеры), среди которых численно и морально преобладали украинцы.

Весной-летом 1953 года почти одновременно произошли восстания в двух «особлагах» — в Речном («Воркутинское восстание») и Горном («Норильское восстание»). Разумеется, без оружия эти восстания были обречены, однако они подали недвусмысленный сигнал о необходимости перемен в ГУЛАГе и о готовности заключенных к организованным выступлениям.

В результате, в сентябре 1953 г. были ликвидированы Особое Совещание при МВД и другие внесудебные органы. В апреле 1954 г. начался пересмотр скандального «Ленинградского дела». В дальнейшем, были приняты решения по освобождению отдельных категорий заключенных, например, больных. Однако реформы шли медленно, и тогда произошло восстание в Кенгире.

— Как произошло восстание в Степлаге?

— Лагерь в Кенгире (ныне Джезказган) — Степлаг, или Особлаг №4, был создан в 1948 на месте бывшего лагеря военнопленных. В восстании участвовало лагерное отделение №3, в котором содержались 5392 из общего числа 20698 заключенных Степлага. В раздельных зонах там содержались и мужчины, и женщины, которых было 43%. Это сыграло свою негативную роль: незадолго до событий в лагерь перебросили 650 уголовников, которые ночью 16 мая попытались прорваться к женщинам, проломив саманную стену, разделяющую две зоны. Охрана применила оружие, убив 13 и ранив 59 человек. Оружие нередко применялось в Степлаге, но это оказалось последней каплей.

Зона взбунтовалась. Женщины спрятали тех мужчин, кто к ним успел прорваться, и даже под побоями их не сдавали охранникам. За избиваемых женщин вступились уголовники, а тех поддержали политические. Надзиратели не выдержали и покинули зону, оставив ее под контролем бунтарей. Те не вышли на работу, поставив под угрозу выполнение производственного плана.

В последующие дни восставшие вооружились самодельным оружием: пиками из арматуры, топорами, саблями, пистолетами, сделали гранаты из бутылок с негашеной известью. Путем выборов по баракам была выбрана Комиссия, на которую заключенные возложили ведение переговоров и управление лагерем. В Комиссию вошли люди разных национальностей и с разными приговорами.

Так, председателем Комиссии стал русский Капитон Кузнецов — бывший военный, которого осудили за сотрудничество с немцами во время пребывания в плену (спустя годы, с него снимут это обвинение). Службу безопасности возглавил русский Э.Слученков (власовец), отдел пропаганды — немец Ю.Кнопмус (служивший при немецкой оккупации старостой), военный отдел — еврей Г.Келлер (бандеровец), медицинскую группу — армянин А.Авакян (троцкист). В состав комиссии вошли также русский А.Макеев (осужденный за антисоветскую агитацию), украинец Е.Суничук (священник) и некий Семкин. Женщин представляли М.Шиманская (троцкистка), А.Михайлевич, Л.Супрун (бандеровки).

Комиссия держала контроль над лагерем 40 дней. Пользуясь близостью населенных пунктов, отдел пропаганды организовал распространение листовок (с воздушных змеев), выпускались бюллетени, действовало внутрилагерное радиовещание, даже был изготовлен коротковолновый радиопередатчик. Был создан и исполнялся лагерным хором гимн восстания.

Власти то угрожали заключенным, то не скупились на обещания. А тем временем к лагерю были переброшены войска, включая 5 танков Т-34 (это был первый случай использования танков для подавления бунта в лагере). В ночь на 26 июня танки проломили стены и вошли в лагерь. За ними в проломы вошли 1600 человек, 98 собак с собаководами, 3 пожарные машины. Заключенные пытались сопротивляться, даже смогли вывести из строя один из танков.

По официальным данным, среди заключенных было 37 погибших, 61 раненый (из них 9 умерли в больнице), 54 раненых, которые не были госпитализированы. Со стороны войск были ранены и контужены 40 человек. По данным же производственно-плановой части Кенгирского отделения лагерей, было убито и ранено более 700 заключенных.

436 бунтарей были арестованы, 36 из них отданы под суд, остальным 400 заменили лагерный режим на тюремный. Тысяча заключенных (женщин и мужчин), были отправлены на Дальстрой и в Озерлаг. Впоследствии по «Кенгирскому делу» в сентябре 1955 г. были расстреляны 6 человек.

— Участвовали ли в восстании азербайджанцы?

— Число азербайджанцев в ГУЛАГе, составлявшее перед войной 10.800 человек, к 1947 г. сократилось до 1495. В Степлаге же их было всего 108 (0,52%) — меньше, чем армян и грузин. О конкретной роли азербайджанцев в событиях могли бы поведать архивно-следственные документы лагеря, которые, к сожалению, до сих пор не общедоступны.

Малое количество наших соотечественников в лагерях не отражает всей картины репрессий. До и после войны намного большее количество азербайджанцев было выслано на спецпоселение в административном порядке как кулаки, «социально опасные элементы», выходцы из Ирана и т.п. К тому же Азербайджан всегда был многонациональной республикой и репрессии, касавшиеся не-титульных этносов Азербайджана, попадали в другие разделы статистики. Так, например, до 1956 г. находились на спецпоселении около 20 тыс. азербайджанских немцев. Да и те сограждане, кто пострадал в 1936-38 гг. и отбыл свои сроки, в 1948-49 гг. были высланы на вечное поселение в гиблые места на севере и Сибири.

Там, где выходцы из Азербайджана составляли в лагерях заметные группы и включали искушенных в политике людей, им удавалось организовать протест. Например, во второй половине 1920-х в Соловецком концлагере, где собралось несколько сотен активистов партий «Мусават» и «Иттихад», была коллективная голодовка. В 1936-37 гг. бакинские троцкисты присоединялись к коллективным голодовкам своих коллег по оппозиции.

Но факт, что после смерти И.Сталина в ГУЛАГе наиболее многочисленной и организованной группой заключенных были украинцы. Так было в Степлаге, Речлаге, Горлаге, других лагерях для «особо опасных госпреступников».

— Была ли польза от Кенгирского восстания?

— Безусловно. Уже по ходу переговоров МВД с комиссией заключенных были зафиксированы более чем обоснованные претензии осужденных к администрации, что стоило должности многим офицерам (хотя, по закону, их должны были привлечь к уголовной ответственности).

28 мая начальник ГУЛАГа И.Долгих издал приказ, которым объявлялось о снятии ряда офицеров Степлага. Одновременно были смягчены условия содержания и труда. Например, в лагере был ликвидирован следственный изолятор, изменена система зачетов рабочих дней и т.п. 5 июня И.Долгих объявил о пересмотре дел и освобождении некоторых заключенных с 25-летними сроками. Интересным было то, что решения были приняты еще в феврале-апреле, но были объявлены лишь после начала восстания. Началась и работа по освобождению «малолеток» (совершивших преступления в возрасте до 18 лет) и тяжело больных.

Вскоре после подавления Кенгирского восстания, в июле 1954 г. ввели условно-досрочное освобождение из лагерей. Также значительно смягчили режим спецпоселенцев, отменили вечную ссылку. А 10 июля 1954 г. особлаги были исключены из законодательства. В апреле 1956 г. ликвидировали и сам Степной лагерь.

Был заметно ускорен процесс освобождения политзаключенных — на первых порах зачастую за счет полумер вроде сокращения сроков. Это дало возможность выпустить из лагерей десятки тысяч политзаключенных. Вместе с тем, пошел процесс реабилитации. Еще до ХХ съезда, в 1954-1956 гг. были реабилитированы 7679 человек, многие посмертно.

Власти осознали, что загоняя в лагеря политических противников и лишая их реальной перспективы освобождения, они создают армию повстанцев. Были предприняты контрмеры. Так, 17 сентября 1955 был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной Войны.

Росло и понимание роли в репрессиях И.Сталина. В декабре 1955 г. впервые не отметили его день рождения. А на ХХ съезде КПСС на закрытом заседании 25 февраля 1956 г. Был прочитан знаменитый доклад Н.Хрущева о культе личности и его последствиях. Ответственность за репрессии была мастерски переложена с Компартии на ее лидера, и «красный» террор стал «сталинским».

А за кулисами хрущевской «Оттепели» уже после ХХ съезда в сентябре 1956 г. расстреляли шестерых руководителей Кенгирского восстания…

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