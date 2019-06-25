Какие цели в действительности преследует глава МИД Ирана?

Война США против Ирана отменена или только отложена? Ответ на этот вопрос ищут сегодня многие эксперты. Удары по Ирану, которые после сбитого американского беспилотника считали уже неизбежными, были отменены в последний момент. И, хотя советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон предупредил: «Ни Иран, ни какой-либо другой враждебный субъект, не должны принимать осмотрительность и рассудительность США за слабость», – очевидно, что центр тяжести вновь смещается к санкционному давлению. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых «жестких санкций» против Ирана, которые призваны лишить верховного лидера и других руководителей Ирана доступа к «миллиардам долларов». В частности, ограничения коснулись трех высших иранских военных руководителей. Как рассказал глава Минфина Стивен Мнучин, среди них командующий ВВС, который, по его словам, несет ответственность за сбитый американский беспилотник. Также под санкциями оказался командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и командующий военно-морскими силами КСИР Али Реза Тангсири, который, как утверждают в ведомстве, еще в феврале угрожал перекрыть Ормузский пролив. А на следующей неделе вводятся санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа.

Сам Зариф, впрочем, демонстрирует уверенность и оптимизм. И еще накануне введения новых персональных санкций заявил журналистам: Иран ведёт переговоры с Азербайджаном, Россией, Турцией, Китаем, Индией и некоторыми другими странами о создании финансовых механизмов для смягчения последствий американских санкций, введённых против Тегерана. После чего добавил: Тегеран уже «подписал соглашение по этому вопросу с отдельными из них» и собирается «заключить договоры еще с некоторыми». Подробностей, правда, не привел. Но и без того «сенсационный заряд» получился нешуточный. Как и «поле для вопросов», особенно для азербайджанской аудитории.

Того, что на фоне санкционного давления США Иран начнет искать пути их обхода, следовало ожидать. Но вот раскрывать «направление» этих самых переговоров до того, как удалось чего-то достичь — шаг как минимум неумный. Особенно если речь идет о таких деликатных вопросах. В такой ситуации иранской дипломатии просто незачем заранее «засвечивать» направления своих переговоров и рисковать, что США вмешаются, «надавят» на собеседников и сорвут все предприятие. Но тогда…зачем господин Зариф устроил этот «аттракцион невиданной щедрости»? Ну то есть «дипломатической откровенности»? И самое главное, при чем здесь Азербайджан?

Какие именно санкции нашей стране надо обойти? Азербайджан выстраивает вполне конструктивные отношения и с США, и с Ираном, но по поводу санкций наша страна занимает весьма сдержанную позицию. Более того, в отличие от России, которая поставляет в Иран оружие, стран ЕС, вкладывающих в ИРИ инвестиции, или Китая, который покупает у Тегерана нефть, основные статьи сотрудничества Азербайджана и Ирана под американские санкции не подпадают. И с какой стати нашей стране обсуждать с Ираном такое рискованное дело, как пути обхода американских санкций, что по понятным причинам создаст серьезные проблемы уже на американском треке? Зачем Азербайджану такое «в чужом пиру похмелье»?

Никакой «повышенной дипломатической активности» между Азербайджаном и Ираном тоже не заметно. Нет ни встреч, ни визитов делегаций. Намечена встреча президентов Азербайджана, Ирана и России в Сочи, посвящена она проекту «Север-Юг» и состоится только в августе. А так — тишина.

Впрочем, это не единственный вопрос к очерченной Зарифом географии. Еще несколько недель назад о поиске механизмов обхода санкций говорили в странах ЕС, но их глава МИД Ирана не упоминает даже мельком. Тем более ни для кого не секрет, что традиционным каналом обхода американских санкций для ИРИ является Армения. Та самая, где буквально несколько дней назад объявил о запуске авиарейса Ереван-Тегеран. И это при том, что спешно создаваемая здесь авиакомпания имеет в своем распоряжении только один самолет. Нелишне вспомнить, что в ходе своего осеннего турне по региону Болтону не удалось договориться о режиме соблюдения санкций, наложенных на ИРИ, именно в Ереване. Нелишне вспомнить, как через Армению проиранским группировкам на Ближнем Востоке прокачивалось оружие. Но о переговорах с Арменией Зариф никоим образом не обмолвился.

И как все это понимать?

Между тем «странности» заявления господина Зарифа имеют простое объяснение. Его неожиданные «откровения» — это классический образец VIP-кляузы по принципу «тень на плетень». И рассчитывает таким образом ни много ни мало создать «сложности» в отношениях Азербайджана с США. В самом деле, наша страна не раз заявляла, что Азербайджан не станет играть роль «антииранского плацдарма», но за последние годы в Тегеране очень постарались подтолкнуть Баку к пересмотру этой позиции — от дружбы с Арменией до инспирирования террора и патронирования вооруженного подполья в Азербайджане. Плюс ко всему в Тегеране понимают: кроме перехвата ракет и аэродромов подскока, есть еще и «мягкая сила», где Азербайджан обладает уникальным потенциалом. И это, похоже, не на шутку тревожит Тегеран. Особенно на фоне того, что тебризский футбольный клуб «Трактор Сази» теперь именуется FC Tractor Azerbaijan. Судя по всему, в Тегеране решили «подправить ситуацию» и вбить клин в отношения США и Азербайджана при помощи такого рода VIP-кляуз. Только во вряд ли в Вашингтоне господина Зарифа сочтут в этом вопросе «источником, заслуживающим доверия»

Minval.az