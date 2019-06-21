Власти Грузии знали, на что идут, принимая в Тбилиси в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия российскую делегацию, но под натиском оппозиции пошли на попятную, сказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев корреспонденту Sputnik Грузия.

«Я имею опыт организации подобных мероприятий в разных странах мира и могу с уверенностью сказать, что это всегда тщательный анализ приезжающих людей – выясняется все до мелочей, кого они представляют, какую позицию занимают, также это выбор места проведения – в каких помещениях, кого куда посадить. Глупо сейчас делать вид, что произошла некая накладка, и все это простое стечение обстоятельств», — сказал Косачев.

Лидеры правящей партии Грузии назвали «протокольной ошибкой» то, что Гаврилов оказался в парламенте Грузии и, более того, в кресле председателя парламента. В Грузии он был в качестве президента ГА Межпарламентской ассамблеи православия и поэтому руководил сессией.

Все, что произошло, как подчеркнул депутат, является «очевидным провалом» официального Тбилиси. По его словам, власти Грузии могли отказать российской делегации в посещении страны, но они не хотели «потерять лицо».

«У них была возможность на ранних этапах занять жесткую антироссийскую позицию, отказать российским депутатам во въезде, ссылаясь в отсутствии дипломатических отношений, но они этого не сделали. Так бы власти Грузии потеряли лицо, продемонстрировали несостоятельность — невозможность выполнять международные обязательства, проводить серьезные парламентские мероприятия», — отметил Косачев.

По его словам, грузинские власти осознанно приняли решение не чинить никаких препятствий, организовать в парламенте сессию с участием представителей России, даже использовать «пресловутое кресло спикера».

«Но когда оппозиция пошла в атаку, власти струсили, показали слабость, отказались от своих обязательств и слов, оставили свои собственные позиции. И позорно перевели стрелки на каких-то технических сотрудников, которые якобы совершили протокольные ошибки», — сказал Косачев.

Он также назвал неприемлемым то, что Россию обвинили в провокации. Депутат выразил надежду, что все страны-участницы Межпарламентской ассамблеи православия, кроме Украины и, само собой, Грузии, дадут негативную оценку действиям грузинских властей и грузинской оппозиции.

«Мы стали свидетелями, как две партии, условно говоря «мира» и «войны», столкнулись друг с другом. И «партия мира», в которой есть люди, готовые идти на нормализацию отношений с Россией без каких-либо условий, даже в отсутствии дипломатических отношений, под натиском радикалов откровенно сдают позиции. И это вызывает искреннее сожаление и самую глубокую обеспокоенность», — сказал Косачев.

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