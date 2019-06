Сотрудники Белого дома поздравили президента США Дональда Трампа с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You. Видеозапись поздравления опубликовал журналист ABC Дэн Линден в Twitter.

Песня была исполнена, когда американский лидер вышел из дверей Белого дома, чтобы выступить перед собравшимися в Розовом саду сотрудниками администрации и представителями малого бизнеса на тему о медицинском страховании. Трамп поблагодарил присутствующих и перешел к своему выступлению.

Attendees in the White House Rose Garden sing Happy Birthday to President Trump as he arrives for event on expanding health care options for small businesses. https://t.co/97JW3J1SEu pic.twitter.com/WcQrhmNaIa

— Dan Linden (@DanLinden) 14 июня 2019 г.