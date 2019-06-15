Свыше 20 тыс. католических храмов Франции, не считая пострадавшего от пожара Нотр-Дама, требуют ремонта.

«Нотр-Дам — это дерево, за которым не видно леса. Во Франции 42 тысячи церквей и часовен, из которых больше половины нуждаются в ремонте. За неимением средств некоторые из них идут с молотка, превращаются в супермаркеты, клубы, гостиницы», — заявил президент Обсерватории религиозного наследия Эдуар де Ламаз, которого цитирует газета «Культура».

Издание отмечает, что для реставрации Нотр-Дама собрано средств больше, чем нужно, мэрии Лиона и Бордо даже намерены отозвать свой взнос — по 250 тыс. евро, которые решили использовать для собственных нужд. Некоторые деятели предлагают часть пожертвований передать на восстановление других церквей.

В настоящий момент идет активная дискуссия по поводу того, как должен будет выглядеть восстановленный собор.

Так, знаменитый зодчий Жан-Мишель Вильмотт, который возвел русский собор Святой Троицы на берегах Сены, предлагает создать взамен сгоревшего шпиля новый целиком из стекла. По его замыслу получится перекличка с пирамидой Лувра. Другой градостроитель считает, что на вершине собора необходимо установить прожектор, чей луч будет уходить высоко в небо — «поближе к Господу Богу». Существует проект, согласно которому кровля должна быть полностью покрыта витражами.

Среди авангардных проектов — создание на крыше Нотр-Дама оранжереи, где можно будет выращивать фрукты и овощи, а потом раздавать их на паперти неимущим. Предложено даже построить на крыше собора бассейн.

Minval.az