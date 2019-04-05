«Гуманитарная сфера — сопутствующий трек, он не является главным фактором урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Хотя этот фактор очень важен и необходим. И в ряде случаев является дополнительным фактором, способствующим созданию позитивного фона между переговаривающимися сторонами».

Об этом Minval.az заявил экс-дипломат, политолог Фикрет Садыхов, комментируя упоминание в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что стороны «договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере».

Эксперт напомнил о том, что в свое время проводились встречи на уровне представителей общественности, парламентариев, различных экспертов, журналистов Азербайджана и Армении.

«В данном случае, вероятно, имеется в виду обмен военнопленными. Были определенные контакты между представителями гражданского общества. Но этот факт не новый, все о нем знают. Возможно, в каких-то направлениях можно возобновить эти контакты. Но они должны иметь эффект. И не должны происходить в отрыве от главной линии азербайджанской дипломатии, нацеленной на освобождение оккупированных со стороны Армении территорий Азербайджана. Это наша главная стратегическая задача. И какие бы контакты не происходили, какие бы гуманитарные акции не проводились, вышеуказанная идея для нас доминантная. И в этих вопросах мы будем придерживаться твердой позиции. Данная позиция не связана с изменениями геополитического климата, ни с «революцией» в соседнем государстве. Наступательная дипломатия, политические контакты в верхах, и гуманитарные акции — все это должно способствовать реализации процесса освобождения нашей территории», — подчеркнул он.

Тем не менее, стоит напомнить о том, что армянская сторона до сих пор отказывается освободить задержанных в июле 2014 года в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района гражданина Азербайджана Шахбаза Гулиева и гражданина России Дильгама Аскерова. При этом армянские оккупанты указывают, что данные лица «осуждены» в так называемой «НКР».

По мнению Ф.Садыхова, армянская сторона лукавит в вопросе освобождения и передачи азербайджанской стороне Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, утверждая, что они находятся на «территории НКР».

«Их задержали на территории оккупированного Кельбаджарского района. Призывники из Армении служат на оккупированных территориях Азербайджана. Именно они задержали Шахбаза и Дильгама. Когда Армении выгодно, они говорят, мол, это касается «властей НКР». В иных случаях граждане Армении служат на территории Азербайджана. Тот же Пашинян отправил своего сына служить в оккупированный Нагорный Карабах. РанееСМИ сообщали, что взбунтовавшихся недавно армянских военнослужащих также отправили на службу в Карабах. Они превратили эти территории в какую-то «штрафную площадку».

В любом случае, они там присутствуют. Поэтому вся эта казуистика нацелена на то, чтобы принудить нас договариваться с сепаратистским режимом. Но существует Международный комитет красного креста, представители которого неоднократно посещали Шахбаза и Дильгама. Они знают о реальном положении вещей. Можно попытаться решить вопрос их освобождения при их содействии», — резюмировал Ф. Садыхов.

Бахтияр Сафаров

Minval.az