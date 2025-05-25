Минобороны КНДР заявило, что отказ США от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным надёжным способом обеспечения своей безопасности.

«Надёжный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной угрозы и агрессивного намерения против других стран», — говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что причина существования и нарастания «внешней угрозы» для материковой части США заключается именно в несправедливой военной угрозе Соединённых Штатов.