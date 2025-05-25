На берегу Каспийского моря в Казахстане наблюдается массовый выброс тюленей, занесённых в Красную книгу. Только в течение мая здесь было обнаружено 264 особи. Информацию приводит Orda.kz.

«В основном, это дело браконьеров. Но этот факт доказать мы не можем. Только если конкретно туши не запутались в сетях. А эти без сеток и характерных повреждений. Все вокруг все понимают, но доказать не могут. А браконьеры как ходили, так и ходят в море», — высказался главный специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.

Он отметил, что туши разлагаются особенно быстро из-за аномально тёплой воды, что осложняет проведение экспертизы. Некоторые тюлени действительно были обнаружены в рыболовных сетях, данные сведения уже направлены в соответствующие органы.