Турция и Азербайджан имеют общие цели в укреплении института семьи, и они будут решительно продолжать сотрудничество в данном направлении.

С данным заявлением выступила глава Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, Турция всегда была рядом с Азербайджаном. «Две страны действуют по принципу «одна нация, два государства». Турция была рядом с нами в самые трудные моменты. Сегодня за азербайджанскими семьями, возвращающимися в свои дома, стоит сила этого братства. Как человек, живущий вдали от родины 30 лет, я тоже взволнована тем, что вернусь со своей семьей на родину после освобождения наших земель от оккупации», — цитирует «Анадолу» ее слова.

Б.Мурадова добавила, что институт семьи является краеугольным камнем общественного устройства как в Азербайджане, так и в Турции. «Семья — важнейший аспект нашей национальной идентичности. Забота о семье — самая важная инвестиция в будущее государства и нации», — заявила она.

Она при этом указала на роль семейной политики в укреплении двустороннего сотрудничества: «И в Турции, и в Азербайджане мы реализуем множество проектов в двустороннем формате и обмениваемся опытом».