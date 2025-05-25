25 мая Государственный экзаменационный центр провел вступительные экзамены для абитуриентов II и III групп специальностей для поступления в высшие учебные заведения.

В этом году вступительные экзамены были организованы в 24 городах и районах Азербайджана.

Примечательно, что в этом году впервые вступительные экзамены прошли на освобождённых от оккупации территориях — в городе Ханкенди.

Экзамены были организованы со стороны ГЭЦ в Карабахском университете. В экзаменах приняли участие абитуриенты, проживающие в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачине.

Кроме того, выпускники текущего года полной средней школы номер 1 имени М.Улугбека Физули, полной средней школы имени М.Мехдизаде Джебраила и полной средней школы села Агалы в Зангилане также сдавали вступительные экзамены в городе Ханкенди. Всего в экзаменых приняло участие более 50 абитуриентов.

К проведению экзаменов были привлечены один руководитель, пять наблюдателей и один представитель Карабахского университета.

Напомним, что с 2023 года ГЭЦ начал проводить выпускные экзамены по уровням общего и полного среднего образования на освобожденных от ооккупации регионах. Первый выпускной экзамен был проведен в полной средней школе села Агалы Зангиланского района. Далее были проведены выпускные экзамены в Лачине (город Лачин, средняя школа №2 и полная средняя школа села Забух), Физули (полная средняя школа №1 имени М.Улугбека), Агдере (полная средняя школа села Талыш), а в 2025 году – в Шуше (полная средняя школа №1), Ханкенди (полная средняя школа №4), Ходжалы (полная средняя школа №1), Джебраиле (полная средняя школа имени М.Мехдизаде) и Лачине (полная средняя школа села Сус).