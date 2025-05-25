Британские чиновники не хотят допустить втягивания короля Великобритании Карла III в политическое противостояние между Оттавой и Вашингтоном в ходе его визита в Канаду. Информацию приводит The Sunday Times со ссылкой на источники.

«Британские министры пытаются убедить канадское правительство оставить в стороне Карла III от любых разногласий вокруг американского лидера Дональда Трампа, и канадцы яростно сопротивляются этому», — отмечается в сообщении.

Указывается на то, что канадцы намерены соблюсти все формальности и одновременно извлечь выгоду из двусмысленности конституционного статуса монарха. Так, они хотят напомнить Карлу, что он не только король Великобритании, но и Канады. Таким образом, его визит можно расценивать как поддержку Канады Британией в возможном торговом конфликте с США.