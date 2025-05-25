Власти Испании выступили за введение эмбарго на поставки оружия Израилю. Об этом проинформировал глава МИД государства Хосе Мануэль Альбарес.

«Всем необходимо привести в действие эмбарго на поставки оружия, следует исключить продажи оружия Израилю», — говорится в его заявлении.

Он также призвал приостановить соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, если бои в Газа не завершатся. «Нам следует пересмотреть национальный список индивидуальных санкций, которые есть у каждого из нас и у ЕС», — отметил министр.