Какой провокационный сценарий разворачивают против Грузии Ереван и Москва?

Правоохранительные органы Грузии расследуют громкий инцидент в селе Хульгумо Ахалкалакского муниципалитета Грузии. Здесь неизвестные устроили погром в армянской часовне Ванк (ее так же называют Чгнавор): разбили и разбросали по полу иконы, перевернули все вверх дном. Часовня, правда, к древним и «спорным» церквям не относится. Село Хульгумо основали переселившиеся из Османской империи армяне только в первую половину XIX века. Более того, были они по большей части армяно-католиками, построили здесь свою церковь, а как появилась часовня Ванк, куда люди приносят иконы из дома, никто точно сказать не может. Полиция ведет расследование. Уже есть версия, что учинил погром человек с психическими отклонениями: подобных субъектов как раз и привлекают церкви и часовни.

Но в Армении к этому инциденту уже пристегивают очередную политическую провокацию. В Ереване уже вспомнили провокационное видео, выложенное в Фейсбук в феврале: тогда, по армянской версии, трое мужчин (как уверяли в Ереване, этнических азербайджанцев) сквернословили в армянской церкви Сурб Геворк в Тбилиси во время божественной литургии, а затем сожгли нечто, похожее на армянский триколор. И если теперь, продолжают ереванские провокаторы, разгромили часовню Ванк, это, мол, дает основание говорить о целенаправленных провокациях, которые еще и осуществляются с определенной периодичностью. Джонни Меликян, которого в Ереване представляют как эксперта по Грузии, глубокомысленно заявляет: «Это преступление не только против местных жителей, но и всех христиан Грузии. Грузинские правоохранители уже занимаются этим делом, и я уверен, что все виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона. В то же время не исключаю, что это могло быть не только актом вандализма, но и провокацией против армяно-грузинской дружбы и государственных интересов Грузии…»

Словом, в инциденте, расследование которого еще толком не начиналось, уже пытаются обвинить азербайджанцев. И, будем реалистами, это не тот случай, когда на происходящее можно ответить словами из известной киноленты: «Часовню тоже я?» Потому как речь идет о провокации по сценарию хрестоматийного «поджога рейхстага», которую Армения разворачивает и против Грузии, и против Азербайджана. В феврале нынешнего года в роли этого самого «рейхстага» выступила тбилисская церковь Сурб Геворг, причем, как проговорились церковники, инцидент произошел несколькими месяцами ранее, но вот известно о нем стало только теперь. Что вызвало вполне ожидаемые вопросы: трое мужчин сквернословят во время литургии, затем жгут флаг в церковном дворе, где установлены камеры видеонаблюдения, но церковники об этом узнают только после того, как сами участники «акции» выкладывают запись в интернет? Грузинская полиция начала расследование, об истории начали уже постепенно забывать, но теперь в Ереване его уже с завидной оперативностью «пристегивают» к не менее подозрительному инциденту в селе Хульгумо. Что действительно дает основание говорить о намеренной провокации, только вот направленной с армянской стороны против Грузии и Азербайджана. И имеющей вполне понятную цель: раздуть страсти, а если получится, то довести дело до полноценного сепаратистского мятежа. И вот у такого сценария есть «заказчики», причем не только и не столько в Ереване, сколько в Москве. Армянский политический бомонд и так смертельно обижен на официальный Тбилиси. Первым разочарованием здесь стал визит в Азербайджан президента Грузии Саломе Зурабишвили. Первый свой «региональный» визит она нанесла не в Ереван, а в Баку. И выступила здесь с такими четкими заявлениями в поддержку территориальной целостности Азербайджана, что это вызвало в Армении настоящий шок. Затем последовал визит Саломе Зурабишвили в Ереван, который ознаменовался серией громких дипломатических пощечин: Зурабишвили не стала дезавуировать своих заявлений по Карабаху, сделанных в Баку, и еще открыто — и весьма жестко — обвинила Ереван в недопустимых контактах и связях с оккупационными режимами в захваченных Россией грузинских регионах. Конечно, играть на обострение в отношениях с Грузией для Армении — шаг к самоубийству. Но теперь, по всей видимости, к «активным действиям» против Азербайджана и Грузии свой «форпост» подталкивает Москва. У которой свои обиды. Прежде всего, Россия явно ищет способы ответить на стремление Грузии в НАТО вообще и недавние совместные учения с Североатлантическим альянсом в частности. Еще одним — и сильнейшим — раздражителем для Москвы оказалась новая натовская «черноморская стратегия», после которой РФ явно захочется показать, кто в доме, то есть на Черном море, хозяин. И если в случае с Украиной международная реакция заставляет осторожничать, то вот грузинское направление вполне может показаться более «безопасным». Особенно если действовать от имени своего «форпоста».

Плюс ко всему Джавахетия — «стратегическая» точка. Через нее проходят и трубопроводы, которые доставляют на европейский рынок в обход России нефть и газ Каспийского моря, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которую недавно так высоко оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг. И теперь Россия, судя по всему, с упоением пытается реализовать против Грузии очередной провокационный сценарий. Конечно, недооценивать его опасности как минимум не стоит. Только вот на дворе уже не начало девяностых, когда подобные «задумки» срабатывали как по маслу. Так что довести дело до полномасштабного мятежа и разрыва железных дорог и трубопроводов Москве в содружестве с Ереваном вряд ли удастся, а вот закрытие третьей из четырех границ Армении — результат куда более логичный. Со всеми весьма болезненными последствиями для Еревана. Мнения которого, похоже, просто не спросили.

Нурани, обозреватель

Minval.az