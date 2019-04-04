Выхода из карабахского тупика в Ереване по-прежнему не видят

Как отличить поражение от победы? Казалось бы, смешной вопрос, но…Саддам Хусейн, начиная с 1992 года и заканчивая крахом собственного режима торжественно отмечал «победу Ирака» над силами международной коалиции после «Бури в пустыне». А в ее десятую годовщину тогдашний вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан заявил: Багдад по-апрежнему считает Кувейт своей 19-й провинцией (если кто забыл, международная военная операция против Ирака стала ответом на иракскую оккупацию и аннексию независимого Кувейта). После этого, будем реалистами, новая война в Заливе стала уже более чем вероятной, вне зависимости от того, что было в пробирке, которую демонстрировал в ООН тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл.

Параллели в политике — вещь рискованная, но не видеть определенных параллелей в поведении саддамовского Ирака после «Бури в пустыне» и Армении — сегодня уже не получается. В третью годовщину апрельских боев в Ереване вновь «бряцали языком» и грозили Азербайджану новыми территориальными захватами, а премьер-министр знакомился с новой техникой армянской армии.

Но теперь настроения в Армении резко меняются, и прежний ура-патриотический угар буквально на глазах сменяется тихой паникой. И есть от чего. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в годовщину апрельских боев посетил одну из частей спецназначения минобороны Азербайджана. И в числе прочего, заявил: «Мы живем в условиях войны. Война еще не закончилась. Завершен первый этап».

Первый вице-президент, Первая леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиева, в свою очередь, заявила: «Минуло три года со времени Апрельских боев 2016 года. Эти бои еще раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджанское государство никогда не смирится с оккупацией». После чего подчеркнула: «В каждом селе, в каждом городе Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана».

Такого поворота в Армении, судя по всему, никак не ожидали. Здесь « с подачи» России приложили немало сил, чтобы сорвать столь многообещающую «переговорную миссию» советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Теперь, как показала встреча в Вене, полностью «затормозить» переговорный процесс в Армении не могут, но и идти на реальные компромиссы, прежде всего выводить войска из оккупированных азербайджанских районов, тоже не желают. Здесь искренне рассчитывали, что, сорвав переговоры, получат очередную «заморозку» и продолжение оккупации, но никак не ждали, что столкнутся «на выходе» с резко возросшей угрозой новой войны. Более того, все происходит по горячим следам встречи в Вене и телефонных переговоров Владимира Путина с Николом Пашиняном, а затем — с Ильхамом Алиевым. И как это понимать? «Внешних» гарантий, что Армения может продолжать свой «танец с саблями», но при этом Россия и Минская группа будут всеми силами «удерживать» Азербайджан от ответа, уже нет? Или есть, но не в том объеме, который нужен Еревану? Проверять ответ на этот вопрос «методом тыка» боязно. А политический «зондаж» не дает особо оптимистичных результатов. И самое главное, никуда не делся расклад сил, То, что он теперь не в пользу Армении, показали еще апрельские бои, а теперь разрыв увеличился, причем «в разы». И что делать?

Неудивительно, что у некоторых в Ереване банально не выдержали нервы. На своей страничке в Фейсбук депутат от фракции «Процветающей Армении» Наира Зограбян даже не пытается скрывать своего эмоционального состояния: «Спустя пару часов после встречи Пашинян-Алиев в Вене Алиев заявил, что война продолжается, завершился только ее первый этап, а переговоры ведутся для освобождения азербайджанских территорий. Алиев также заявил, что формат переговоров не изменится. Напоминаю, сразу после венской встречи». По ее мнению, «ситуация действительно непонятная, и есть необходимость обсудить все это в парламенте. Фракция «Процветающая Армения» предлагает как можно скоро организовать в парламенте закрытые обсуждения, с участием политического и военного руководства РА и «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), а также наших коллег из «Арцаха»». Куда откровеннее высказалась Лара Агаронян – руководитель организации «Женский ресурсный центр». Она в своем ФБ-аккаунте заявила: «Сегодня день стыда, ощущения вины, а не повод гордиться и обманывать себя и других тем, что 3 года назад у нас были 18-20-летние герои. До сих пор продолжаем говорить на языке войны и очень мало чего меняем в своем мышлении и ежедневных шагах для того, чтобы представлять себе нечто иное, а не войну. Стыдно!» В ответ, конечно, ее обвиняют в национальной измене, грозят едва ли не физической расправой, только вот никуда не деться от простого факта: Армения оказалась в безнадежном тупике. Расклад сил на дипломатической арене ничего хорошего ей не обещает. Военный — тем более. И что теперь делать, неясно.

Устроенные «республиканцами» очередные пляски вокруг российских «Искандеров» тоже дают здесь изрядную пищу для размышлений. Напомним: вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян на днях заявил, что, дескать,«важно демонстрировать четкость в дипломатии, и дать понять противнику, что если армянской стороне будет навязана война, то противник понесет новые потери». «Причем не исключено и применение «Искандера». Результатом войны может стать освобождение новых территорий» — добавил он. Не то чтобы «республиканцы» уже решили вопрос, под чьим контролем находятся «Искандеры», но никак не уяснят для себя, что в случае их применения Азербайджану есть и чем эти ракеты перехватить, и чем ответить. На самом деле «Искандеры» нацелены на Пашиняна. Ашотян вроде бы высказался в поддержку недавнего скандального заявления Давида Тонояна, но на самом деле тонко намекнул, что при «республиканцах» Армения получила от России в подарок даже «Искандеры». А вот Никол Воваевич на западном направлении для Армении ничего не изменил, до реальной независимости Армении сегодня по-прежнему, как бы это повежливее, как до Луны верхом на старом осле, но вот отношения с Москвой «народный премьер» донельзя «натянул». Это и судебный наезд на Юрия Хачатурова, на тот момент действующего генсека ОДКБ, и нынешние попытки Армении торпедировать назначение на этот пост нового кандидата — представителя Беларуси Станислава Зася, и наличие в команде Пашиняна «соросовских» кадров…В результате сегодня официальный Ереван из подчинения Москвы так и не вышел, но вот «степень доверия» со стороны Кремля к Еревану снизилась многократно. Как это повлияет на поведение РФ, если в Карабахе станет горячо — вопрос открытый. И для Пашиняна весьма опасный.

И вот на этом фоне можно, конечно, нарисовать оптимистичный сценарий: дескать, вот в парламенте Армении проходят слушания, там побеждает «партия мира», после чего, заручившись мандатом народа и депутатов, Никол Пашинян наконец-то приступает к переговорам всерьез. Только на деле куда вероятнее, что парламентские слушания, к которым призывает Зограбян — это не более чем попытка разыграть «карабахскую карту» на внутриармянской арене уже против Пашиняна.

Но, пока в Армении делят власть под ритуальные заклинания о «миацуме» и «арцахских братьях», в Карабахе продолжается политический «обратный отсчет». Времени на размышление у Армении все меньше. И да, определяет это время уже не Ереван и не Москва, а Баку.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az