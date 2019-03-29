Положение дел в армии — тема по понятным причинам острая. Особенно в государствах, где армия призывная и есть реальный военный конфликт. Об этом рассуждают эксперты, журналисты, общественные активисты и правозащитники. Вот и на днях в Сети появился ролик от имени доселе мало кому известной группы «Свободный Азербайджан», авторы которого льют тонны ничем не подтвержденной грязи в адрес министра обороны Закира Гасанова. Главу оборонного ведомства обвиняют во всех смертных грехах, вплоть до «работы на армян». И как проговорился «Голос Армении», автор этого ролика — Иса Садыгов. Это, напомним, тот самый Садыгов, который в 1992 году занял пост заместителя министра обороны, уже в 1993 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении власти. Тогда Садыгову с трудом удалось «отвертеться», но уже в 1995 году он откажется принимать меры против мятежа ОПОН в Газахском районе, получит три года за уклонение от службы (то есть за дезертирство) и в 2001 году переберется в статусе политического беженца в Норвегию. 20 июня 2013 года Военная прокуратура Азербайджана объявила его в международный розыск. Сегодня Садыгов —постоянный автор радио Азадлыг и оппозиционных YouTube-каналов. Где, разумеется, он подает себя как убежденный «противник режима».

Конечно, при изрядной политической наивности можно поверить, что Иса Садыгов — искренний патриот Азербайджана, но не поладил с властью, что он осведомлен о положении в армейских кругах чуть больше, чем сторонние обыватели, и всей душой хочет изменить ситуацию к лучшему…Есть, правда, версия, которую открыто обсуждают в армянских СМИ: мол, Иса Садыгов сам метит на пост министра и заручился поддержкой Москвы, в то время как Закир Гасанов — «протурецкий политик».

Только вот в те же дни представители действующего в Осло Армяно-норвежского союза поздравили с Новруз байрамы…полковника Ису Садыгова, которого почтительно именуют «видным военно-политическим деятелем» и «диссидентом».

Взаимоотношения армянской и азербайджанской диаспор в «третьих странах» — тема по понятной причине острая и горячая. Опять-таки имеет право на существование точка зрения, что в этих самых «третьих странах» отношения между диаспорами не всегда «жестко-враждебные», что их лидеры регулярно встречаются и жмут друг другу руки на разного рода мероприятиях и этнофестивклях. Но дежурное «здрасьте» на встрече мэра с главами диаспорских организаций — это одно, а такой визит с поздравлениями — уже другое. И предполагает он совершенно иной уровень личного взаимодействия и сотрудничества.

Более того, появился этот ролик на весьма показательном фоне. Накануне российская «Лента.ру» распространила очередную «страшилку» про «пытки и убийства в азербайджанской армии» солдат, ранее обвиненных в связях со спецслужбами Армении — со ссылкой на азербайджанского правозащитника Октая Гюлалыева.

Намеренно вынесем за скобки дискуссию в стиле «правозащитники просто делают свою работу, и не надо обвинять их в том, что они льют воду на мельницу врага». Обратим внимание на другое. Эта новость сначала появилась на одном из азербайджанских оппозиционных ресурсов. Там ее подхватили армянские СМИ — с понятным интересом. Во-первых, здесь любой негатив об Азербайджане, невзирая на факт-чекинг — все равно что бальзам на душу. Во-вторых, в Армении и так обеспокоены ситуацией в собственной армии. В последние недели обсуждали «нервозную обстановку», сложившуюся здесь из-за объявленной Пашиняном войны с «коррупционерами», то бишь с карабахцами. Затем последовал нашумевший бунт в одной из воинских частей, связанный с попыткой установить в армии «воровские законы» (что уже само по себе песня). Затем — отправка провинившихся в Карабах, что вызвало возмущение тех, кто уже там служит: мы что, наказанные?! Самое время плеснуть на душу и на уши бальзама под девизом «у соседей тоже есть проблемы». Но вот теперь эту страшилку воспроизводит уже «Лента.ру», известная своими симпатиями к Армении. И с явным прицелом на азербайджанскую аудиторию. Словом, происходящее слишком уж напоминает этакую рассчитанную и многокомпонентную информационную атаку на азербайджанскую армию.

Честно говоря, технологии «информационной войны» изобретены не вчера. И уж точно не в Ереване. Стремление внести дезорганизацию в стан противника, дискредитировать наиболее сильные и опасные для себя фигуры, наконец, спровоцировать внутреннюю нестабильность — все это не менее действенные способы добиться успеха, чем танковые броски и ракетные удары. А уж какие лозунги при этом будут задействованы: «произвол чиновников», «нарушения прав человека», «олигархи бесстыдно богатеют» и т.д. — не суть важно.

Вот и в Армении даже и не думают скрывать, что делают серьезную ставку на дестабилизацию ситуации в Азербайджане. Еще месяц назад на этот счет с предельной откровенностью высказалась ереванская «Аравот»: «Карабахский вопрос не имеет решения – без решения азербайджанского вопроса». По мнению газеты, для победы Армении нужна самая малость — «сокрушить последнюю диктатуру региона», которая, дескать, эксплуатирует образ «врага-армянина». Это, конечно, любопытная информация к размышлению, что на самом деле кроется за штампами в стиле «вот придут к власти и в Армении, и в Азербайджане демократы — и все будет тип-топ». Как и о том, почему о права человека в Азербайджане нередко весьма горячо пекутся персоны, имеющие весьма тесные связи с армянским лобби.

Но тут есть еще одна сторона вопроса. Несколько лет назад «катастрофу» и «фиаско» предрекал Азербайджану не кто иной, как Серж Саргсян. Выступая в июне 2013 года на заседании Совбеза Армении, он разглагольствовал: ««Через 3-4 года картина в регионе полностью изменится. Мы должны быть готовы к этому. Эксперты ожидают неизбежного азербайджанского фиаско уже через 2-3 года». По версии Саргсяна, в Азербайджане вот-вот должны были взорваться «общественно-политические и экономические мины». Пожаловался, что в Баку совершенно неправильно тратили нефтедоллары — на «азербайджанские вечера» во многих странах, например, что изрядно нервировало Ереван. Вспомнил «аресты оппозиционеров», «коррупцию» и выдал прогноз: вот еще немного — и азербайджанская молодежь выйдет на улицы!

Напомним: все это было заявлено в июне 2013 года. А через менее чем три года, то есть практически в обозначенные Саргсяном сроки, в последние дни марта 2016 года, Армения начала ураганные обстрелы прифронтовых сел Азербайджана. Реальная опасность нависла над городами Тертер и Нафталан. План представлялся простым и надежным: новые территориальные захваты, потоки беженцев, дестабилизация ситуации в Баку и возвращение Азербайджана в состояние первой половины девяностых. Что было в интересах не только Еревана, но и Москвы — в первопрестольной изрядно нервничали по поводу азербайджанского независимого экспорта газа. Только вот закончилось все, напомним, военным поражением самой же Армении и крушением режима Сержа Саргсяна. В Армении, судя по всему, выводов из тех событий не сделали. Но вот нам уж точно не стоит забывать, что «информационная война» против азербайджанской армии, скорее всего, имеет и запланированное «военное» продолжение. Азербайджанская армия к отражению удара «с фронта» готова. Но ей надо еще и обеспечить надежный тыл.

Нурани, обозреватель

Minval.az