Спасатели в шторм эвакуировали 397 человек с круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии, у которого произошли неполадки с двигателем. Об этом сообщает Rtvi.

Всего на Viking Sky находились больше 1,3 тысячи человек. Корабль подал сигнал бедствия после того, как у него отказал один из четырех двигателей.

CRUISE SHIP CHAOS: Furniture slides from side-to-side on a Norwegian cruise ship experiencing engine failure amid severe winds and choppy water. Rescue helicopters had to airlift more than 1,300 people from the distressed ship. https://t.co/vU7r8gwktS pic.twitter.com/UNdpuJ49aS

— ABC News (@ABC) 24 марта 2019 г.