Спасатели в шторм эвакуировали 397 человек с круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии, у которого произошли неполадки с двигателем. Об этом сообщает Rtvi.

Всего на Viking Sky находились больше 1,3 тысячи человек. Корабль подал сигнал бедствия после того, как у него отказал один из четырех двигателей.

CRUISE SHIP CHAOS: Furniture slides from side-to-side on a Norwegian cruise ship experiencing engine failure amid severe winds and choppy water. Rescue helicopters had to airlift more than 1,300 people from the distressed ship. https://t.co/vU7r8gwktS pic.twitter.com/UNdpuJ49aS — ABC News (@ABC) 24 марта 2019 г.



Из-за плохой погоды лайнер стало относить к скалистому берегу. В какой-то момент двигатель лайнера удалось перезапустить, но экипаж решил, что пассажирам опасно оставаться на борту.

Viking Sky удалось пришвартоваться у залива между норвежскими городами Олесунн и Тронхейм, после чего спасатели начали эвакуацию. NRK отмечает, что трое из эвакуированных получили серьезные ранения. Среди них 90-летняя женщина.

Операция проходит при волнах высотой восемь метров и ветром с порывами до 69 км/ч. Всего спасатели используют пять вертолетов, каждый из которых за раз способен увезти 15-20 человек.

В месте, где у Viking Sky начались проблемы, уже терпели крушение несколько кораблей.

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