Группа исследователей из Университета Боккони (Италия) нашла доказательства, которые свидетельствуют о том, что уровень рождаемости в богатых странах снизился в ходе глобальной пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекции. Эти данные приводит журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали информацию о рождаемости в 22 самых богатых странах мира. Был сделан вывод, что в период пандемии жители богатых стран не стремились обзаводиться потомством.

В некоторых странах наблюдалось резкое снижение рождаемости. В одной только Италии показатели рухнули на 9%.