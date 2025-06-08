В связи с Гурбан байрамы в окрестностях Дамаска, Хомса и провинциях, наиболее подвергшихся разрушениям, 7-8 июня прошла гуманитарная акция под лозунгом «От азербайджанского народа — самые искренние поздравления братскому сирийскому народу». Данную информацию приводит посольство Азербайджана в Сирии.

По инициативе и при организации посольства, а также при поддержке Азербайджанского агентства по международной помощи развитию (AIDA) 320 семей, которые пострадали от войны, получили мясо жертвенных животных. В акции также приняли участие сирийский фонд «Жизнь», волонтерские группы «Саваидул Ихсан» и «Басмату Хаят».

Первый день благотворительной акции, которая охватила семьи арабского, туркменского, черкесского и алавитского происхождения, был осуществлен в районах Западная и Восточная Гута пригорода Дамаска. На следующий день акция продолжилась в Хомсе и его пригороде. В основном эти семьи включали многодетных женщин, которые лишились мужей во время длительной гражданской войны. В общей сложности в течение двух дней помощь получили около 1500 человек.

Получившие помощь поблагодарили народ и руководство Азербайджана и передали свои наилучшие пожелания.