За последние сутки войска России потеряли на украинском фронте 1120 солдат, самолет и 211 единиц техники. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 8 июня 2025 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 996 150 (+1120) человек ликвидировано;

танков — 10 911 (+7) ед;

боевых бронированных машин — 22 748 (+11) ед;

артиллерийских систем — 28 892 (+42) ед;

РСЗО — 1410 ед;

средства ПВО — 1183 (+2) ед;

самолетов — 414 (+1) ед;

вертолетов — 337 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 651 (+158) ед;

крылатых ракет — 3315 (+7) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 225 (+146) ед;

специальной техники — 3911 (+3) ед.