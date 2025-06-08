Папа Лев XIV выступил с предложением установить общую для всех христиан дату Пасхи. Его слова приводит Vatican News.

Уточняется, что с данной инициативой Папа выступил во время встречи с представителями православных церквей и других некатолических восточных церквей, которые участвовали в симпозиуме по случаю 1700-летия Никейского собора (который в своё время установил общую для всех дату Пасхи)

«В этом году, когда все христиане отмечали Пасху в один и тот же день, хочу подтвердить открытость Католической церкви к поиску решения, которое способствовало бы совместному празднованию воскресения Господа», — отметил Лев XIV.

По его словам, «разница в календарях не позволяет христианам совместно отмечать самый важный праздник в литургическом году, что вызывает проблемы пастырства внутри общин, разделяя семьи и ослабляя доверие к нашему свидетельству Евангелия».

Папа намерен в конце ноября посетить турецкий город Изник, который в 325 году назывался Никея и где состоялся вселенский собор.