На Сабунчинском рынке в Баку произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Азербайджана.

Сообщается, что пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание и не позволили ему распространиться на большую площадь.

В результате пожара на территории рынка в одноэтажных объектах различного назначения, построенных под одной крышей общей площадью 2000 м², сгорели горючие конструкции автомастерской общей площадью 130 м² и находящийся в ней на ремонте легковой автомобиль марки Mercedes, горючие конструкции кафе общей площадью 100 м², мужской парикмахерской площадью 10 м², магазина автозапчастей площадью 10 м² — всего на площади 250 м².

Примыкающие объекты, в том числе другие заведения на территории рынка и припаркованные автомобили, были защищены от пожара.