Ускорены исследовательские работы в связи с прокладкой железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

С данным заявлением выступил посол Ирана в России Казем Джалали в ходе переговоров с российской делегацией, сообщает «Тренд».

Он отметил, что по маршруту прокладки железнодорожной линии Решт-Астара было приобретено 50 тысяч гектаров земли.

По его словам, что в настоящее время исследовательские работы проводятся Россией. Эта железнодорожная линия будет играть большую роль в грузоперевозках.

Напомним, что транспортный коридор Север-Юг проходит и по территории Азербайджана.