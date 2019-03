Компания Boeing представила новейший широкофюзеляжный лайнер 777X, который является самым длинным пассажирским самолётом в мире.

На презентацию был приглашён ограниченный круг лиц, сообщает CNN.

По данным телеканала, мероприятие прошло 13 марта в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолётов в городе Эверетт в штате Вашингтон. В связи с недавней авиакатастрофой в Эфиопии, где погибло 157 человек, первый Boeing 777X показали только сотрудникам компании. Однако работники выложили фотографии нового лайнера в Сеть.

По данным авиапроизводителя, длина Boeing 777X составляет 77 м, размах крыльев — 72 м. Ожидается, что испытательный полёт нового самолёта состоится позже этой весной.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah

— Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 марта 2019 г.