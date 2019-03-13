«Фейковые СМИ изменили при помощи программы Photoshop фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более безумными с течением времени», — написал Трамп в Twitter.

Ранее ряд зарубежных СМИ, среди которых USA Today, New York Daily News, Washington Examiner и другие, написали о «фальшивой первой леди», путешествующей вместе с Трампом. Слухи о том, что вместо Меланьи с Трампом путешествует ее двойник, появились после визита пары 8 марта в штат Алабама, пострадавший от торнадо. По сообщениям свидетелей, «некоторые чувствовали, что что-то не так», другие заявляли о непохожей форме лица, а также о том, что рост женщины отличался от роста супруги Трампа, передает РИА Новости.

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