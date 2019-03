«Фейковые СМИ изменили при помощи программы Photoshop фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более безумными с течением времени», — написал Трамп в Twitter.

Ранее ряд зарубежных СМИ, среди которых USA Today, New York Daily News, Washington Examiner и другие, написали о «фальшивой первой леди», путешествующей вместе с Трампом. Слухи о том, что вместо Меланьи с Трампом путешествует ее двойник, появились после визита пары 8 марта в штат Алабама, пострадавший от торнадо. По сообщениям свидетелей, «некоторые чувствовали, что что-то не так», другие заявляли о непохожей форме лица, а также о том, что рост женщины отличался от роста супруги Трампа, передает РИА Новости.

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019