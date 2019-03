Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попали в неловкую ситуацию, «забыв» жен на пороге Белого дома.

Трамп вместе с женой Меланией приветствовали чету Бабишей у входа в Белый дом. Первые леди остановились для совместной фотографии, однако политики сразу же прошли в резиденцию.

Awkward: Trump appears to leave first lady Melania Trump and Monika Babisov, wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis, hanging and shrugging outside the White House. https://t.co/J6p5sPGjvr pic.twitter.com/ZirjOa74AE

— Newsweek (@Newsweek) 7 марта 2019 г.