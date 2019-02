Трамп и Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита — старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole, передает ТАСС.

Согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (13:00 по бакинскому времени), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени).

Kim and Trump both left the Metropole around 1:25pm Hanoi time. They were previously scheduled to have a Joint Agreement Signing Ceremony at 2:05pm but Kim returned to Melia hotel around 1:29pm while Trump headed for Marriott for his press conference #TrumpKimSummit #HanoiSummit pic.twitter.com/Qxhz1j9shS

— Mai Nguyen (@mai10pm) 28 февраля 2019 г.