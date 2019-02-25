Готова ли Москва ради новых ракетных позиций ввязаться в противостояние в Венесуэле и на Гаити?

Как называть нынешнюю ситуацию в мире — «холодной войной», «горячим миром» или еще как-нибудь? Единого мнения среди мирового «болтающего класса» нет, в том числе и потому, что многим никак не хочется распрощаться с эйфорией времен падения Берлинской стены и признать, что мир опять вернулся к глобальному противостоянию, гонке водружений и нацеленным друг на друга ракетам. Очередную толику информации к размышлению дает здесь недавнее обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. По оценкам российских наблюдателей, на сей раз основное внимание президент РФ уделил внутренним проблемам собственной страны и социальным программам. Не было и мультипликации в стиле милитари, наделавшей изрядоный шум весной минувшего года. Наконец, стало понятно: далеко не все, что демонстрировалось тогда на огромных видеоэкранах, уже стоит на вооружении даже спустя год.

Тем не менее Владимир Путин высказал новую серию угроз и в адрес США, и в адрес их союзников, которые, по выражению президента РФ, «подхрюкивают» Вашингтону. По словам Путина, в ответ на предполагаемый выход Соединённых Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернёт ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружения, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников. Президент РФ посоветовал: «Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны».

А затем, уже в беседе с российскими журналистами, озвучил и ответ на вопрос, есть ли опасность нового кризиса по типу Карибского. По словам Путина, с США идут регулярные контакты. Кроме того, у Москвы и Вашингтона имеются инструменты совместной работы над разногласиями. После чего продолжил: «Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского. Нет для этого никаких оснований». Что, впрочем, не помешало президенту РФ пообещать в случае чего разместить сверхзвуковое ядерное оружие на кораблях и подлодках вблизи американских территориальных вод.

Напомним: Карибский кризис разразился в 1962 году. США тогда разместили ракеты в Турции, СССР в ответ развернул свои ракеты на Кубе. Дальнейшие события детально описаны и в прессе, и в мемуарах, и в художественных фильмах: блокада Кубы, «война нервов», понимание, что мир оказался на грани ядерной войны…

Такой сценарий, к счастью, большинство экспертов считает все же маловероятным (в немалой степени потому, что до реального оружейного паритета с США России еще очень далеко). Другое дело — если угодно, «Карибский кризис в версии 2.0». Точнее, готовность Москвы ввязываться в более чем рискованные политические авантюры в странах Карибского бассейна. Причем речь идет не о «братской помощи», а о позициях для ракет и аэродромах подскока.

Поясним. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — ДРСМД — уже де-факто разорван. В Москве возлагают всю вину на США, но не секрет, что в реальности уничтожили этот договор ракетные игры России, прежде всего «изделие» 9M729 для ОТРК «Искандер». Москва старательно уверяла, что эта ракета не нарушает договор, провела даже посвященный ей брифинг, но все закончилось провалом. Во-первых, российский брифинг состоялся уже после «натовского», где было убедительно доказано, что РФ договор нарушает. Во-вторых, как сообщил сайт Daily Beast со ссылкой на данные американской разведки, Россия ввела в заблуждение иностранных военных атташе и журналистов, продемонстрировав во время пресс-конференции 23 января не ту ракету, параметры которой, по утверждениям США, нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь США вышли из договора официально, Москве надо принимать вызов. И отдавать себе отчет, что подводные лодки — это, конечно, грозное и «невидимое» оружие, но все же они не могут заменить собой ракеты шахтного базирования и «аэродромы подскока», вместе взятые. США могут разместить всю эту инфраструктуру на своих базах в Европе, в том числе и в Восточной.

А вот в Москве, судя по всему, строят серьезные планы в отношении стран Карибского региона, Где тоже рассчитывают «воткнуть» свои базы и прочую инфраструктуру. Есть та же Куба, есть страны «боливарианского социализма». Наконец, на Гаити проходят массовые акции протеста, участники которых жгут флаги США и портреты Дональда Трампа, требуют отставки президента страны Моиза и бывшего главу государства Мишеля Мартелли, которых объявили «ставленниками Вашингтона», и зовут на помощь Россию, Китай и Венесуэлу.

Только вот…

Куба восстановила дипломатические отношения с США, и хотя здесь не отказываются от антивашингтонской риторики, все же действовать по сценариям 1962 года вряд ли станут. Никарагуа в силу многих причин для «ракетных» программ тоже не очень подходит. Гаити находится в состоянии перманентной гуманитарной катастрофы. Эта страна расположена в весьма привлекательной географической «точке», но перед тем, как разместить здесь ракеты, надо будет не только привести к власти лояльное Кремлю правительство, но и удерживать его, в основном за счет решения социальных проблем. А их не просто много, а очень много. Казалось бы, на фоне всех нынешних проблем Москвы брать на содержание еще и Гаити — затея не самая мудрая, но вряд ли нынешние митинги в Порт-о-Пренсе под лозунгами «Путин, помоги» — это такое милое совпадение.

Российская база, судя по многим данным, уже есть в Венесуэле. Одна беда: положение лояльного РФ Николаса Мадуро становится все более шатким. А страна все ближе к силовому противостоянию. Хуан Гуайдо, спикер Национальной ассамблеи, который — в общем-то, в полном соответствии с конституцией Венесуэлы — объявил себя временным президентом, заявляет, что сделает все, чтобы не допустить гражданской войны, но это его заявление — яркий пример, что такая угроза существует. Гуайдо уже собрал 600 тысяч волонтеров для распределения гуманитарной помощи, которая должна со дня на день поступить в Венесуэлу. Николас Мадуро, чья политика и довела Венесуэлу с ее крупнейшими в мире запасами нефти до «голодных бунтов», обещает эту помощь на свою территорию не допустить. Но самое главное, еще накануне стращать аудиторию «масштабной провокацией», будто бы намеченной в Венесуэле, начала Мария Захарова. Оказывается, США и НАТО перебрасывают спецназ и технику ближе к Венесуэле, а еще готовят передачу оружия венесуэльской оппозиции.

Формально это еще не означает, что Россия ввяжется и в силовое противостояние в Венесуэле, которое становится все более вероятным. Но Николас Мадуро еще несколько недель назад восторженно заявлял своим сторонникам, что Путин обещал ему поддержку. Проводил учения, где в качестве «специальных гостей» присутствовали и россияне. И самое главное, в Москве не могут не понимать: если режим Мадуро «посыпется», о базах и аэродромах в Венесуэле можно будет забыть. А значит, выбор невелик: или держать Мадуро на штыках так же, как и Асада в Сирии, и еще содержать страну за свой счет, или…встать в сторонку и наблюдать, как рушится «дружественное правительство». И еще понимать, что потенциальные союзники тоже сделают выводы из того, что РФ в решающий момент своего сателлита не «прикрыла». А значит, вероятность, что РФ все же ввяжется в «Карибский кризис в версии 2.0», куда выше, чем кажется.

Другой вопрос, каких сил и ресурсов это потребует от Кремля. Точнее, какую цену придется платить россиянам за эти планы своего правительства.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az