Взамен уже Вашингтон может открыть «окно возможностей» в Карабахе

Дипломатия — штука деликатная. Особенно если речь идет о подготовке визитов высокопоставленных персон. Такие визиты обычно готовятся загодя, тщательно прорабатываются их сроки, готовятся документы, уточняется график и повестка дня…

Случается, конечно, что подготовленный визит приходится в последний момент отменять или переносить. Тут свою роль может сыграть все что угодно, от внутриполитических «перетрясок» до стихийных бедствий, причем необязательно у себя дома. Написанные законы дипломатии требуют в этом случае проявить понимание и заново утрясать сроки.

Но как быть, если двери с треском захлопнули прямо перед носом?

Как рассказывает газета «Грапарак», ссылаясь на свой источник в МИД Армении, Вашингтон отменил запланированный визит Зограба Мнацаканяна в США, в направлении которого уже длительное время работала армянская сторона. По версии «Грапарак», роковую роль сыграл телефонный разговор премьер-министра Армении Пашиняна и советника президента США по национальной безопасности Болтона, точнее, решение Еревана отправить своих миротворцев в Сирию. Как уверяет газета, Болтон поинтересовался, является решение об отправке миссии в Сирию окончательным и неотвратимым, и получил положительный ответ. Теперь МИД «пытается по всем каналам сгладить ситуацию и получить в частности от госсекретаря США Майка Помпео приглашение для встречи с Мнацаканяном, однако пока безрезультатно». В Ереване планируют обратиться за помощью к лоббистам. Наконец, посол Армении в США, по сведениям газеты, «тоже не в очень хорошем положении».

МИД Армении, как и следовало ожидать, все опровергает. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян советует: “Эта информация не соответствует действительности. В связи с еще одной публикацией газеты мы ранее уже предлагали при публикации материалов со ссылкой на так называемые “источники”, установить связь с МИДом и проверить их достоверность”. Но в это опровержение не верится. Во-первых, «Грапарак» раскрыла не те подробности армянской дипломатии, которые в МИД охотно подтвердят. А во-вторых, и в «в-главных», сама по себе нервозность госпожи Нагдалян по поводу информации от «источников», охотно выносящих сор из армянской дипломатической «избы», уже свидетельствует: «Грапарак», по всей видимости, права.

А это не просто политическая неудача. Речь идет о настоящей «дипломатической катастрофе», причем не столько даже для Мнацаканяна, сколько для его шефа — Никола Пашиняна. Особенно если изменить «масштаб картинки».

В нравоучительных беседах шоу-бизнес и прочую «звездную жизнь», с одной стороны, и серьезную политику, с другой, принято противопоставлять. В реальности же политика давно взяла на вооружение многие приемы«шоу-бизнеса», от «раскрутки» и рекламных акций до процесса, который в «звездном мире» носит не очень аппетитное название: «харей торговать». В благозвучном изложении, «делать ставку на выгодный имидж». Вот и в Армении в разгар «дымб-дымб-ху» не сомневались: свой имидж «страны, где победила демократическая революция», а еще бородатую физиономию ее лидера Никола Пашиняна, в Европе и Северной Америке можно будет очень выгодно продать. Теперь, правда, выяснилось, что на «революционный имидж» западные политики «клюют» не очень, трюк с попыткой выдать протокольные рукопожатия в кулуарах за полноценные встречи мог пройти один раз, да и то в неискушенной аудитории. Для поддержания имиджа политика, который может рассчитывать на дивиденды на западном направлении, нужно что-то более ощутимое. Визит Мнацаканяна в США подошел бы как нельзя лучше, если бы он, конечно, состоялся. Но теперь, судя по данным источников «Грапарак», Вашингтон захлопнул двери прямо перед носом Зограба Грачевича. А значит, в США недвусмысленно дали понять, что считают Армению российским форпостом, и при каких обстоятельствах Никол Пашинян занял пост премьер-министра, не суть важно.

Отправке армянской миссии в Сирию с самого начала предназначалась роль этакого «дорогого подарка» Владимиру Путину. В Москве явно демонстрировали недовольство поведением Пашиняна. А сам он после опьянения митинговыми речами уже успел разобраться, что возглавил не полноценное государство, а всего лишь «форпост», с хозяином которого ссориться не следует. И вроде бы дождался похвалы от завсегдатая российских агрессивных ток-шоу, главы комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, который заявил по этому поводу: «…Вы не побоялись никакого Запада, реакции Запада. Для этого нужно иметь смелость. Это будет оценено в России и оценивается позитивно». Но не успели в Ереване обрадоваться и разлить по такому случаю бренди, как последовала впечатляющая оплеуха уже от Москвы: Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев раздули нешуточный скандал вокруг прошедшего в Ереване семинара CampCamp, где, как уверяли в Москве, «на американские деньги учили устраивать «цветные революции»». В Ереване пытались оправдаться: и финансирование шло вовсе не в рамках закона о противодействии влиянию России, и учили вовсе не «бархатным революциям», — только вот главный смысл происходящего в другом: Москва недовольна Пашиняном, но Армению по-прежнему считает своим «форпостом» и «задним двором».

Но, не наладив при помощи отправки миссии в Сирию отношений с Москвой, Пашинян безнадежно испортил их с Вашингтоном. Напомним: в США с самого начала выразили свое недовольство решением официального Еревана отправить свою «миссию» в Сирию. Тогда многие СМИ цитировали заявление Госдепартамента США: «…Мы не поддерживаем взаимодействие с сирийскими вооруженными силами как в оказании помощи гражданским лицам, так и по военному направлению. Мы также не поддерживаем сотрудничество Армении и России по осуществлению этой миссии». Причем если в РФ еще могут рассматривать ситуацию по принципу «пашиняны приходят и уходят, а наши интересы в Армении остаются», то в Вашингтоне выводы делают уже не об отдельных фигурах, а о стране. К тому же Сирия — не единственная «размолвка». Точно так же в Вашингтоне не скрывают раздражения по поводу дружбы Армении с Ираном. Достаточно вспомнить, что в ходе своего «сквозного» визита на Южный Кавказ Джон Болтон так и не договорился в Армении об ужесточении режима на границе этой страны с Ираном.

Но куда важнее другое. Именно тогда США дали старт своей посреднической миссии в Карабахе. Джон Болтон прямо заявил, что Вашингтон ждет от Никола Пашиняна решительных шагов в карабахском урегулировании. А на стадии подготовки визита американские дипломаты дали понять, что сценарий урегулирования в американском «прочтении» подразумевает и выполнение четырех резолюций СБ ООН по Карабаху, требующих вывода войск из захваченных азербайджанских земель, и уважение территориальной целостности, и освобождение оккупированных территорий. А «утечка» газеты «Грапарак» насчет отмены визита Мнацаканяна в США появилась как раз после того, как усилиями Еревана были сорваны переговоры того же Мнацаканяна с главой МИД Азербайджана Мамедъяровым в Мюнхене вообще и американское посредничество в частности. И тут уже лучше не забывать, что «план Болтона» по карабахскому урегулированию появился не потому, что Госдепартаменту США оказалось нечем заняться. Он жестко увязан со многими важными направлениями американской внешней политики, включая и Иран (Вашингтон, не договорившись о контроле над иранской границей с Ереваном, вряд ли в восторге от того, что Армения оккупирует еще и солидный участок азербайджано-иранской границы, который находится вообще вне какого бы то ни было легального контроля), и со стремлением потеснить Москву на энергетическом рынке Европы (Карабах — это «тлеющий конфликт» в непосредственной близости от нефте-и газопроводов, доставляющих в Европу «нероссийские» углеводороды), и с планами относительно Афганистана и Центральной Азии, и даже с «китайской» стратегией, где серьезное внимание уделяется тюркскому, точнее, уйгурскому фактору и где США нужны твердые позиции в Центральной Азии, в том числе в «транскаспийском» прочтении. Срыв столь важной миссии, да еще по команде Москвы, США Армении вряд ли могли простить.

Потому как после краха своей посреднической инициативы в Вашингтоне могут открыть этакое «окно возможностей» в Карабахе с использованием других методов и средств, тем более что тот же Болтон говорил о возможности снятия эмбарго на поставки оружия в регион. К этому моменту Азербайджан уже закупил американские вертолеты BELL. Теперь же эксперты, в том числе Павел Фельгенгауэр, говорят и о возможности появления в нашем арсенале F-16. Пока что речь идет о турецкой сборке, и к тому же это лишь предположение, но постепенный переход азербайджанской армии на натовские образцы оружия налицо. И вряд ли это происходит без соответствующей политической «подпитки». Так что, по всей видимости, отмена визита Мнацаканяна — это только начало «неприятностей» для Армении со стороны США.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az