Российское присутствие в Кавказском регионе в рамках коллективной безопасности является сдерживающим фактором, препятствующим возобновлению военных действий в регионе и способствующим сохранению региональной стабильности и безопасности. Об этом на приеме по случаю Дня защитника отечества в посольстве России в Армении 21 февраля заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, личный состав 102-ой Российской военной базы, дислоцированной в Армении, неоднократно подтверждал свое добросовестное отношение к выполнению поставленных перед ним задач и высокую боевую готовность. Министр обороны также отметил важность вступивших в силу двусторонних межгосударственных соглашений о создании объединенной региональной системы ПВО в кавказском регионе коллективной безопасности и об объединенной группировке войск Вооруженных Сил Армении и России. «Их значимость трудно переоценить. Благодаря им армяно-российский потенциал в регионе существенно возрос», — цитируют местные СМИ Тонояна.

Он также сообщил, что в ходе своего визита в Россию, состоявшегося 7-9 февраля, были подписаны еще несколько документов, направленные на реализацию положений указанных соглашений. «Мы высоко ценим качественно новый уровень армяно-российских отношений в оборонной сфере, что является дополнительным импульсом к дальнейшему развитию стратегических, союзнических отношений между Арменией и Россией во благо народов наших государств», — сказал глава оборонного ведомства Армении.

Minval.az