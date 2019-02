Группа The 1975 и диджей Кэлвин Харрис стали главными победителями церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, прошедшей в Лондоне 20 февраля, передает «Медуза».

The 1975 получили премии в номинациях «Лучшая британская группа» и «Лучший британский альбом» за пластинку «A Brief Inquiry into Online Relationships».

Кэлвин Харрис был признан лучшим британским продюсером. Также его совместная композиция с певицей Дуа Липой «One Kiss» получила премию как лучший сингл года.

Лучшей британской певицей была названа Джорджа Смит, лучшим певцом — Джордж Эзра, а лучшим дебютантом — Том Уолкер. Награда за лучшее видео досталась группе Little Mix за клип на трек «Woman Like Me».

Thanks for watching The #BRITs 2019 — the BIGGEST and BEST show EVER!!!!!! Good night from all of us ✨ pic.twitter.com/HaDf6726fV

— BRIT Awards (@BRITs) 21 февраля 2019 г.