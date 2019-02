Во время матча Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» шайба едва не попала в голову одному из комментаторов. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте NBC Sports PR.

«Tonight — we REALLY go ‘Inside the Glass.'» — @JohnForslund

A close call for @NHLonNBCSports‘ Pierre McGuire in his usual broadcast position between the benches during the @BlueJacketsNHL v. @TBLightning game on @NBCSN.

«It’s all part of what goes on down here.» — McGuire pic.twitter.com/4FgztGJakB

— NBC Sports PR (@NBCSportsPR) 19 февраля 2019 г.