Специалисты из Департамента гигиены окружающей среды Гарвардского университета подвели итоги десятилетнего исследования, которое подтвердило наличие связи между состоянием сердечно-сосудистой системы и популярным физическим упражнением — отжиманиями.

В эксперименте приняли участие 1100 сотрудников десяти пожарных департаментов штата Индиана. Их попросили отжаться, затем — в зависимости от результатов выполнения упражнения — разделили на три группы (менее 10 раз, 10-40 раз, более 40 раз).

На протяжении следующих десяти лет ученые наблюдали за состоянием здоровья участников эксперимента. Выяснилось, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у представителей третьей группы на 96 процентов ниже в сравнении с коллегами из первой категории.

Авторы исследования отмечают, что мужчины, которые хорошо отжимаются, реже страдают заболеваниями сердца, поскольку таким образом укрепляют свою сердечно-сосудистую систему.

При этом отжимания можно использовать как быстрый недорогой способ оценки функционального состояния организма: чем больше отжиманий в один подход может сделать человек, тем меньше угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает The Journal of the American Medical Association.

