Очень много внимания, особенно в последние годы, когда Азербайджан масштабно развернул флаги знаковых спортивных и культурных мероприятий международного значения, уделяется облику Баку, а точнее, облагораживанию облика города, значительная часть которого вообще подверглась реконструкции. Сохранившиеся здания облицовывают, приводят в порядок, чтобы перед гостями столицы в грязь лицом не ударить.

Порядок, конечно же, штука хорошая, и в приличном обществе без него – никак. Но вот тут как раз-таки хочется задать основой вопрос: а насколько прилично это общество?

В редакцию «Минвала» прислали фотографии, отснятые из окон жителями, проживающими около станции метро «Халглар Достлугу» (Низаминский район). И глядя на эти фотографии, хочется задать один единственный вопрос: а не в хлеву ли они сделаны? Но нет, не в хлеву, к сожалению великому. Но почему же тогда люди с рьяным упорством засоряют улицы города, в котором живут? А если брать в более узком масштабе – загаживают территорию перед собственным домом? Ведь место, в котором мы живем – наше лицо, не иначе. А что же это за лицо, если оно чумазое?

Аналогичная картина наблюдается и в Ясамальском районе, где жители 9-жтажек бросают мусор не в специально предназначенные для этого баки, а прямиком из окна. Картина удручающая: земельный участок, на котором могли бы быть разбиты красивые цветочные клумбы, загажен до такой степени, что просто противно смотреть в его сторону. Кроме того, около блоков жители так же наваливают кучку пакетов с мусором, хотя мусорные баки находятся в расстоянии шаговой доступности.

Понятно, что в любом районе Баку существует целый штат дворников. Но согласитесь, они же не обязаны выгребать горы мусора, накиданные жителями в палисадники. Кроме того, многие задаются вопросом: является ли территория палисадников муниципальной или все же она принадлежит собственникам? И ответ на вопрос есть: территорию палисадников никто не имеет права приватизировать, так как земля, на которой стоит дом – государственная. Но каким-то непостижимым образом очень многие граждане, проживающие на первых этажах высотных зданий, умудряются получать разрешение на строительство, пристраивая и летние кухни, и балконы, и гаражи. Есть еще один момент: хоть и ходит неписанная «истина» о том, что раз палисадники, расположенные на территории многоэтажных домов, принадлежат государству, их никто не имеет права брать в аренду, но согласно земельному кодексу, оказывается, что эти земельные участки можно и в аренду взять, и даже приватизировать. Хотя, в большинстве случаев чиновники из ИВ и сотрудники ЖЭУ наживаются на народном невежестве и за определенную сумму выдают липовые «разрешения», хотя тот же самый гражданин мог бы не поощрять коррупцию в эшелонах власти, а открыть тот же самый Земельный Кодекс и действовать согласно существующему законодательству.

Но в целом факт остается фактом: если это земля, предположим, принадлежит государству, то почему же сотрудники соответствующих структур не принимают никаких мер в отношении граждан, бросающих на эту территорию мусор? Почему ИВ районов не заинтересованы в том, чтобы вверенная им территория была бы чистой и опрятной? Почему не проводят просветительскую работу, не пригрозят штрафами, не внедрят эти штрафы, наконец?

Согласно законодательству, за выброс мусора в неположенном месте нарушитель обязан заплатить 20 манатов в казну государства. Но не все так просто: оштрафовать имеет право только полиция, естественно при наличии конкретных доказательств в виде фото или видеосъемки, либо если поймает нарушителя с поличным.

Кроме того, проблему также можно решить, если узнать, на чьем балансе находится здание, обратиться туда и потребовать принятия соответствующих мер. Как правило, жилые дома находятся в ведомстве ЖЭХ – жилищно-эксплуатационного хозяйства. Но ЖЭХ плавно переложил свои полномочия на плечи ЖЭУ — непонятных «организаций», которые, кстати, собирались ликвидировать еще в начале 2018-го года. Но не ликвидировали, а значительно сократили полномочия. И если раньше эти организации не отличались особыми действиями, то сегодня – после ограничения «полномочий» они вообще перестали работать.

Проблема не только в этом. От каждого района избираются депутаты. Но хоть раз было такое чтобы депутат прошелся по вверенному ему участку и посмотрел бы, что творится на этом участке? Лично многие не смогут припомнить такого. А если позвонить депутату (если дозвониться каким-то волшебным образом), то он говорит, что не решает такие вопросы. Тогда основной вопрос: а какие же вопросы решает депутат и для чего он вообще нужен? Для чего нужны главы ИВ? Они же тоже свои участки не курируют? Тогда кто отвечает за территорию, на которой творится самый настоящий мусорный хаос?

Давайте рассмотрим варианты борьбы: 1-й – поставить камеры слежения. Но это нереально, так как а) – дорого (хоть в бюджеты ИВ ежегодно государство выделяет большие деньги на усовершенствование территории), б) – технически неоправданно из-за погодных и бытовых условий.

Вариант 2: заставить участкового хотя бы раз в три дня обходить вверенный ему участок и фиксировать наиболее замусоренные зоны, следовательно, проводить профилактические беседы и предупреждения. Но и это нереально, потому что участковый, как правило, редко сидит на своем месте, оправдывая отсутствие «делами по участку».

Вариант 3: ужесточить штрафы, подняв сумму до 50-ти манатов за брошенный сверху окурок (и 100 манатов – за более весомый мусор – кульки с отходами, памперсы и так далее). Но и этот вариант опять-таки невозможен – из-за отсутствия на участках полицейского контроля.

Вариант 4: главы ИВ должны личным распоряжением устраивать так называемые гражданские субботники, в которых будут принимать участие не только дворники, но и жители домов, на территории которых замечены мусорные кучи. Пусть своим трудом искупят собственное свинство, и если эти мероприятия будут проводиться, то навряд ли кто-то захочет снова бросать мусор из окон, понимая, что выходной день придется потратить на уборку. Скорее всего, у читателя появится вопрос: а если я не бросал мусор, то почему я должен за кем-то убирать? И этот вопрос может стать серьезной причиной для того, чтобы 4-й вариант отпал сам собой.

Существует еще одно печальное последствие мусорной проблемы – постоянно увеличивающееся поголовье бездомных животных, к отстрелу которых так рьяно призывают некоторые не лучшие представители общественности, видя в этом жестоком решении своеобразный «выход из ситуации». Но при этом они не понимают, что отстрелами проблема не решается: пока будет существовать пищевая цепь (а для бездомных животных это пищевые отходы, щедро вываливаемые жителями прямо на улицы), и собаки, и коты, и крысы, и вороны всегда будут нашими соседями по городу.

Как ни крути, а все упирается в гражданское сознание, до которого, к сожалению, не доходит, что город – наш общий дом, и дом этот не заканчивается за порогом квартир собственников. У нас у всех один город, одна страна, одна Родина. И очень важно сохранить ее облик, потому что таким образом мы сохраним лицо. Но сегодня это лицо покрыто мусором и грязью.

Яна Мадатова

Minval.az