Глава «Общества защиты прав женщин имени Дилары Алиевой» Новелла Джафароглу предложила организовать встречу представителей гражданского общества и министра иностранных дел Азербайджана для обсуждения карабахского конфликта. Данное заявление было озвучено на днях в ходе «круглого стола» на тему: «Подготовка народов к миру: проблемы прошлого и настоящего».

Когда планируется проведение этой встречи? Она состоится до или после встречи глав МИД, которая ожидается в этом месяце? Эти и другие вопросы Н.Джафароглу прокомментировала в беседе с сотрудником Minval.az .

— После того, как ранее состоялись встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Париже, а также встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Давосе, наблюдается сдвиг в сторону мирного урегулирования данного вопроса. Естественно, мы хотим узнать, если не все нюансы этих встреч, (естественно, что нам все об этом никто не расскажет), но, тем не менее, в каком ракурсе нам нужно действовать. Многие НПО многие годы работают в этом направлении — начиная с 1996 года. Хотя правительство знало и поругивало нас за периодические встречи с армянской стороной. С нами одновременно на встрече участвовали представители азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха.

На сегодняшний день, для того, чтобы достичь мирного урегулирования, необходим диалог. Именно поэтому мы хотим встретиться с главой МИД Азербайджана Мамедъяровым, и узнать, какие у нас возможности, о чем можем говорить, чтобы завтра нас не критиковали за то, что мы превысили наши полномочия. Мы говорим о мире, но как народы воспримут этот мир? Так же хотелось бы знать, о каких компромиссах мы можем говорить, естественно, с учетом вопроса территориальной целостности, которая должна быть обязательно сохранена.

Помимо этого, в рамках проведенного накануне «круглого стола», было озвучено предложение о создании коалиции всех тех, кто работает с различными структурами из Армении, чтобы мы координировали свои действия. Кроме того, были озвучены и другие не менее интересные предложения, к примеру, можем ли информировать СМИ о том, что происходило в рамках диалога с армянской стороной, и так далее. Есть много моментов, в которые необходимо внести ясность. Поэтому мы хотим встретиться, и если не с самим министров, то хотя бы с представителем МИД на уровне замминистра, провести обмен мнениями, чтобы мы все слаженно действовали в интересах и на пользу Азербайджану.

— Что может предложить гражданское сообщество в настоящее время для снижения напряженности в отношениях между Азербайджаном и Арменией?

— Напряженность — в верхах. Вот уже столько лет встречаемся с армянами. При этом они нас, как и мы их, воспринимают нормально. Мы пытаемся объяснить, что они многое потеряли – тот же нефтепровод, газопровод, железную дорогу, которые могли быть проложены через территорию Армении. И они задумываются об этом.

— Готовы ли народы Азербайджана и Армении к миру? И сколько времени понадобится для «подготовки народов к миру», о которой упоминается в заявлении по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Париже?

— Конечно, для мира понадобится не один – два года. Мы как-то работали с армянами-камботантами, встретившись с ними на Кипре. На встрече присутствовали представители обеих общин Нагорного Карабаха, потерявшие близких родственников.

Мне запомнился момент, когда один из карабахских армян, у которого погиб отец, заявил, что на этой земле должен жить он и Фарида (присутствовавшая на встрече представитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха, у которой погибли оба родителя – прим.авт.). Диалог приводит к этому. По словам того же армянина, когда он готовился к этой встрече, ему говорили, мол, «Зачем ты едешь? Они убили твоего отца! Но и у Фариды убили родителей. И мы должны совместно проживать на этой земле». Такие разговоры тоже бывают. Поэтому работы предстоит много. Но, тем не менее, благодаря этому можно достичь диалога.

— Есть ли свидетельства того, что Армения действительно готова к мирному сосуществованию с Азербайджаном?

— Подготовку к мирному сосуществованию необходимо вести с обеими сторонами конфликта. Возможно, эти вопросы будут осуществляться поэтапно. Но при всех вариантах, к примеру, лично я недовольна деятельностью сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы, представители Азербайджана, Армении и обеих общин Нагорного Карабаха встретились с сопредседателями в Вене, сказали им все, что думали. На сегодняшний день они с нами предпочитают не встречаться. Также важно знать, какие шаги они предпринимают. К примеру, как может та же Россия, продающая оружие обеим сторонам конфликта, решать вопрос мирным путем в рамках МГ ОБСЕ. Как и та же Франция, чей ныне экс- президент, прибыв в Ереван, заявляет, мол, «Франция считает Армению своим другом и сестрой». США, в отличие от той же России и Франции, держится немного в стороне. В составе МГ ОБСЕ должны присутствовать нейтральные страны – Финляндия, Швеция. Это страны, которые также столкнулись с конфликтными вопросами, но смогли их урегулировать мирным путем. Либо та же Германия. Почему бы не подключить к регулированию конфликта Германию? После завершения Второй мировой войны, Германия нашла общий язык со всеми странами. Но мы имеем то, что есть, и придется смириться с этим. И мы хотим задать вопрос посредникам и выяснить, почему они не сотрудничают с теми, кто работает именно с «низами»? Пусть те же сопредседатели встретятся с нами, мы свое слово скажем, армяне — свое. Но к какому-то общему знаменателю мы сможем прийти.

— Армянский премьер заявил о том, что Ереван даже не рассматривает вариант урегулирования карабахской проблемы по принципу «территории в обмен на мир». Позднее он заявил о том, что армянская сторона не станет отвечать на вопрос о готовности к компромиссам по Карабаху до тех пор, пока на этот же вопрос не ответит Азербайджан. Как вы прокомментируете эти его последние два заявления?

— Тот же Пашинян еще ранее заявил о том, что война для Армении — трагедия. И что он выберет для своего народа – войну или мир?

— Сейчас мы все же ближе к войне или миру?

— Думаю, что пока мы ближе к миру. Но в любой момент может возобновиться война. Это зависит от того, как мы будем продвигаться в сторону мира. На сегодня мы все же ближе к миру.

— Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин анонсировал встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Какова вероятность, что эта встреча может состояться в ближайшее время? При этом глава МИД Армении, Зограб Мнацаканян, говоря о сроках возможной встречи в «верхах», призывает не торопить события. Говорит ли это о том, что Армения продолжает политику имитации переговоров?

— Чем раньше состоится встреча Алиева и Пашиняна, чем чаще они будут встречаться — это выгодно обеим сторонам, но больше всего — армянской стороне. Именно они должны быть заинтересованы в этих встречах, несмотря на то, что именно наши территории оккупированы со стороны Армении. Пашиняну приходится не очень сладко в Армении. Если в ближайшие один-два года не будет заключен мирный оговор с Азербайджаном, экономическая ситуация в этой стране еще более усугубится. В Армении должны понять, что для них выгодно урегулировать данный конфликт с Азербайджаном мирным путем. Пусть обратят внимание на то, как расцвела, к примеру, та же Грузия, благодаря сотрудничеству с Азербайджаном. Урегулирование карабахского конфликта приведет к тому, что для Армении будут открыты все коммуникации, границы. И чем раньше они задумаются об этом, прекратят имитировать переговорный процесс, тем выгоднее для них самих.

Бахтияр Сафаров

Minval.az