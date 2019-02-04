Иногда некомпетентность может нанести стране больше вреда, чем прямое предательство

В Армении — новый всплеск надежд на открытие «транспортного коридора» в Россию по территории соседней Грузии. И всколыхнул эти надежды не кто иной, как замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Он, напомним, заявил армянским журналистам, что имплементация российско-грузинского соглашения «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» может привести к открытию альтернативного КПП «Верхний Ларс» транзитного коридора для товаров из Армении. «Россия относится к реализации соглашения от 2011 года позитивно, мы намерены реализовывать взятые на себя обязательства, с тех пор прошло много лет. Очень важной будет первая встреча трехстороннего комитета с участием Швейцарии, которую представляет фирма SGS, которая будет собственно реализовывать этот проект, и представителей Грузии и России», — цитирует его EADaily.

Радость Еревана можно понять. Сегодня «гражданский» транзит между Арменией и Россией осуществляется по территории Грузии, и едва ли не единственной сухопутной «ниточкой» остается Военно-Грузинская дорога и КПП «Верхний Ларс», который регулярно оказывается закрыт то из-за снега, то из-за дождей. Правда, есть еще альтернативный вариант — по железной дороге до Поти, затем — паромная переправа между портами Поти и Кавказ. Но это дорого. Да и пропускная способность оставляет желать лучшего. В Армении, правда, подумывают даже о приобретении собственного парома, но такой «проект» влетает в копеечку.

Есть, правда, «транспортная мечта». Еще в советские годы была проложена альтернативная дорога — Транскавказская магистраль (ТРАНСКАМ) с Рокским тоннелем. Но вот незадача — она проходит через оккупированный Россией Цхинвали. Казалось, о транзите по ТРАНСКАМу не стоит и думать, но вдруг — вуаля! Григорий Карасин намекает: лед тронулся. Более того, министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани заявил, что уже 8−9 февраля в Швейцарии состоится первая встреча комитета по вопросу реализации российско-грузинского соглашения «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 2011 года.

Соглашение, о котором идет речь, было заключено 9 ноября 2011 года. Мир был очарован надеждами на «перезагрузку», Россия вступала в ВТО, но в эту самую ВТО уже входила Грузия, которая выставила условие: восстановить свой пограничный и таможенный контроль на собственных государственных границах, приходящихся на оккупированные Россией Абхазию и Южную Осетию. Россия их к этому моменту признала «независимыми государствами» и отступать не желала, давить на Грузию тем более не получалось, и вот на этом фоне было изобретено соглашение со швейцарской фирмой, которая как бы должна была взять на себя оформление и сопровождение грузов. Как пояснял грузинский эксперт Тенгиз Аблотия еще весной 2017 года, когда эти переговоры только начинались, «поскольку совершеннейшая абсурдность такой постановки вопроса была очевидна всем – и Грузии, и Западу, и даже России, то это соглашение было забыто на второй же день после его подписания. Такое часто случается. Когда ради приличия, ради сохранения лица принимают некое соглашение, которое изначально нереализуемо, а потом все его дружно забывают». Но внезапно об этом документе вспомнила «Грузинская мечта», и вопрос об открытии коридоров теперь активно обсуждается и на встречах Карасин-Абашидзе, и между Грузией и Швейцарией.

И вот тут уже не получится не задать вопрос: а смысл? Куда так спешат в Тбилиси? Понятно, что на Грузию в этом вопросе по понятным причинам никто не давил. Самой Грузии этот коридор с точки зрения экономических интересов не особо нужен. Во-первых, она не так зависит от России, а во-вторых, в случае чего может воспользоваться транзитом через Азербайджан — и автомобильным, и железнодорожным. Учитывая уровень модернизации азербайджанской транспортной инфраструктуры, ТРАНСКАМ для Тбилиси далеко не критичен. То есть Армении эти коридоры действительно нужны, а вот для Грузии они — «в чужом пиру похмелье». И тут еще надо учитывать важность и чувствительность вопроса: речь, напомним, идет о таких основополагающих для любой страны вещах, как собственные границы. И если Михаил Саакашвили в этом вопросе не отступал ни на йоту, то само согласие «Грузинской мечты» что-то здесь обсуждать — это если и не компромисс, то во всяком случае «заявка» на него. Чем, как нетрудно заметить, уже воспользовалась Россия, и не только в интересах своего «форпоста». Воодушевились и в оккупированном Цхинвали. Во всяком случае, «вице-президент Торгово-промышленной палаты Южной Осетии» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) Вахтанг Джигкаев в беседе с корреспондентом Sputnik Армения уже разглагольствует: «Руководство Южной Осетии выступает за экономические шаги, позволяющие сделать ситуацию более прозрачной, более открытой. Сейчас эта дорога не функционирует не потому, что кто-то в Южной Осетии против, а из-за запретов грузинской стороны. Здесь нужна политическая воля». Карасин в интервью «Коммерсанту» заклинал: «Важно, чтобы не было политизации этого процесса. Два (из трех — “Ъ”) коридора ведь будут проходить через территорию Абхазии и Южной Осетии. Давайте дадим нашим экспертам возможность спокойно непредвзято поработать». В переводе с дипломатического: пусть Грузия на минуточку забудет, где проходят ее границы, и обсуждает только транзит.

Правда, в быстрые подвижки не верит никто. В том числе и сам Карасин. EADaily цитирует еще одно его заявление: «Я рассчитываю на то, что этот проект поможет открыть еще один транзитный коридор для товаров из Армении, но упрощать здесь не стоит, в регионе есть свои проблемы, существуют разногласия по поводу политического статуса целого ряда государств. Мы будем информировать наших армянских партнеров». Если кто не понял: «государствами» господин Карасин назвал как раз созданные в Сухуми и Цхинвали оккупационные режимы.

И что же — «Грузинская мечта» действительно пойдет здесь до конца и уступит собственные территории? И это логичное продолжение связей Иванишвили и его соратников с Москвой?

Грузинские эксперты уверены: есть «красные линии», за которые не смогут переступить ни Иванишвили, ни Зурабишвили, ни их соратники — даже если очень захотят. Особенно теперь, когда победу «своего» кандидата на президентских выборах пришлось «дотягивать» при помощи откровенных фальсификаций и давления на избирателей. Скорее произошло другое: «мечтатели» в очередной раз не просчитали результаты собственных действий. Можно вспомнить: едва придя к власти, «команда» Бидзины Иванишвили отметилась целым рядом сногсшибательных заявлений. Сначала Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси, а тогда — министр энергетики Грузии, заговорил о «диверсификации» поставок газа и возобновлении его закупок у России. Удостоился резкой отповеди от Михаила Саакашвили, который напомнил, что Грузия, перейдя на азербайджанский газ, добилась энергетической независимости от Москвы, которая без колебаний использует эти поставки как средство шантажа. Пришлось спешно отыгрывать назад и заявлять, что министра не так поняли и вообще он не это имел в виду. Затем в Тбилиси заявили, что готовы-де восстановить железнодорожное сообщение с Сухуми. Потом спохватились: поезд, в отличие от самолета, едет по рельсам, то есть по земле. А значит, важно, кто и где проверит документы у поездной бригады, будут ли это грузинские пограничники на государственной границе Грузии или же российские — на административной границе Абхазии. Заявление тоже пришлось «затирать». И вот теперь — новая «инициатива», но уже с участием России и Швейцарии, которую отыграть назад будет куда труднее. Судя по всему, в Тбилиси вновь слишком поздно сообразили, что грузы по «транспортным коридорам», неважно, с армянскими, грузинскими, марокканскими или самыми что ни на есть швейцарскими документами, все равно пойдут по земле, они будут пересекать административные границы оккупированных регионов, и предъявлять эти самые документы, назовем вещи своими именами, придется российским оккупантам. Пусть и в зеленых «пограничных» фуражках. Вряд ли «мечтатели» согласно идут на такой вариант. Так что здесь куда уместнее вспомнить изречение, авторство которого приписывается герцогу Отрантскому Жозефу Фуше. Герцог занимал пост министра полиции в правительстве Наполеона. И как утверждают, именно он, услышав, что по приказу императора был убит герцог Энгиенский, бросил фразу, ставшую исторической: «Это гораздо хуже, чем преступление, это — ошибка». В данном случае ошибка становится системной. И это уже не просто ошибка, а некомпетентность, помноженная на популизм и неспособность просчитать результаты собственных действий, которые могут принести стране куда больше вреда, чем даже прямое предательство.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az