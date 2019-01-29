Почему «быстрые переговоры» по Карабаху обеспокоили Москву?



В Армении накануне отметили День армии. Парада, правда, не было. Но зато выступил с «праздничной» речью премьер-министр Армении Никол Пашинян, за спиной которого теперь вместо митинговой «группы поддержки» стоял военный караул со знаменами и священники.

Конечно, Никол Воваевич рассуждал о том , что «мы собрались здесь, чтобы преклониться перед всеми погибшими героями, нашими добровольцами, офицерами, солдатами, благодаря жертвам которых построено наше государство и независимость, наша Армия и безопасность, воздать должное всем военнослужащим, офицерам и генералам, которые честно служили и служат Армянской армии” и т.д. и т.п. А затем изрек: “Сегодня мы собрались, чтобы вновь подтвердить наш завет перед предками, нашими героями и погибшими, нашими легендарными командирами и солдатами: мы никому не уступим эту Родину, мы никому не уступим эту победу».

Намеренно оставим в стороне ироничные вопросы, стоит ли столь возвышенно рассуждать об армянской армии после того, как Армения подписала с Россией соглашения о создании совместных группировок сил ПВО и сухопутных сил и тем самым утеряла реальный «военный суверенитет», лишившись контроля над собственными вооруженными силами. Важно другое. Как утверждают специалисты, среди всего разнообразия форм лжи есть и такая: сказать вроде бы правду, но так, чтобы тебя поняли неправильно. Или хотя бы оставить себе пространство для заявлений «смысл моих слов исказили», «меня неправильно поняли» и вообще «я не это имел в виду». Вот и Никол Воваевич избрал такую хитрую формулировку: он как бы и сказал «мы не уступим нашу победу», но и не обещал прямо, что Армения не станет выводить войска. Судя по всему, премьер-министр понимает: если он сделает заявление в стиле «ни пяди земли законным хозяевам не вернем», это попросту сорвет переговоры. А в таком случае Азербайджан уже может ввести в действие «силовой вариант», что при нынешнем раскладе сил не обещает Армении ничего хорошего. Но игнорировать «информационную атаку» на переговоры Никол Воваевич, судя по всему, тоже позволить себе не может.

А атака тем временем продолжается. Небезызвестный Модест Колеров в интервью газете «168 жам» выразил беспокойство по поводу быстрого темпа переговоров. И умело «подбросил» аудитории «месседжи», которые должны еще больше распалить страсти. Сначала он предположил, что «в переговорном процессе ничего нового не происходит: новые документы, новые принципы и элементы не обсуждаются», и вообще «ведутся не переговоры, а консультации». Но затем прозрачно намекнул: «Очевидно, что налицо быстрый процесс, как будто стороны спешат. Но зачем торопиться в таких вопросах, почему бы не сделать это в течение более длительного периода, что даст возможность принять более верные решения? Я, честно говоря, сторонник более медленного процесса. В случае армянской стороны спешка тем более непонятна, так как властям в стране предстоит много чего сделать, прежде чем перейти к этому вопросу». Но на этом не остановился и добавил: «Непонятно утверждение о том, что во время встреч на высоком уровне якобы обсуждается история конфликта. Если вы не обсуждаете ничего, кроме истории, тогда зачем вообще вы встречаетесь?» И хотя Колеров и оговорился, что он-де не верит «в теорию внешних заговоров о том, что оказываются давления», но тем не менее продолжил свои «прозрачные намеки»: «В парламенте нет оппозиции, рейтинг у властей высокий, сиди и управляй, как и чем хочешь. По крайней мере, ближайшие два года. Куда спешить, зачем? Я не могу дать этому объяснения, нет логического объяснения интенсификации переговорного процесса на нынешнем этапе. Самое главное, что все объяснения, представленные властями Армении, являются разъяснениями для детей. А я уже давно вышел из этого возраста».

Здесь бы, конечно, господину Колерову напомнить: Армения предпочла бы вообще ничего не менять, продолжать оккупацию и грабеж захваченных террторий, если бы не некоторые малоприятные обстоятельства. Прежде всего, кроме расклада сил в парламенте и аморфной Минской группы, есть еще экономическая цена агрессии против Азербайджана,. И чем дальше, тем эта цена для Армении выше. Ее, напомним, аккуратно обходят и трубопроводы, и железные дороги, и деньги инвесторов. А теперь приходится учитывать и такой фактор, как азербайджанская армия и предупреждения официального Баку: терпение Азербайджана не безгранично, если переговоры не дадут результата, конфликт будет решен военным путем. После апрельских боев 2016 года, после Гызылгая-Гюннютской операции, после военных парадов и масштабных учений минувшего лета и ранней осени игнорировать этот фактор уже не получится. Наконец, многое указывает и на «смену лидера» в посредничестве, где теперь за дело, судя по многим признакам, взялся такой опытный и жесткий игрок, как Джон Болтон. Но все это Колеров оставляет за скобками. И исподволь «подбрасывает хворост» в разгорающуюся в Армении «карабахскую лихорадку»: почему это власти Армении так торопятся? И что вообще обсуждают на переговорах?

Понятно и другое. Вряд ли Модест Колеров озвучивает все эти провокационные месседжи исключительно на свой страх и риск. Судя по многим признакам, быстрый темп переговоров, о котором он говорит, не на шутку встревожил Москву. Здесь еще со времен существования СССР используют региональные конфликты как средство давления на излишне самостоятельные сначала союзные республики, а теперь — новые независимые государства, и расставаться с этим рычагом не желают. Для срыва переговоров есть немало способов, и спровоцировать внуриполитические «сложности» в Армении, где еще не успокоились страсти после паашиняновской «революции» — логичный выбор. Особенно если одновременно еще и «отодвинуть» от власти самого Пашиняна, который явно не в фаворитах у «первопрестольной».

Плюс ко всему в арсенале у Москвы не только провокационные «утечки» и выкладки политологов. Близкий к Кремлю сайт EADaily, весьма плотно отслеживающий ситуацию на Южном Кавказе, цитирует заявление Виталия Баласаняна, «секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха», по словам которого, «карабахская сторона» не готова к территориальным уступкам взамен на что-либо.

Конечно, ханкендинский оккупационный режим в переговорах не участвует, и попытки Армении «вдавить» туда своих марионеток раз за разом терпят крах. Но тем не менее не стоит забывать, что в Карабахе сосредоточено изрядное количество вооруженных сил. И та же EADaily буквально на следующее утро цитирует комментарий ереванского аналитического сайта VERELQ под красноречивым заголовком «Военная элита Карабаха против территориальных уступок Азербайджану». И напоминает, что, кроме Баласаняна, на эту тему высказался еще и Левон Мнацаканян, бывший командующий «карабахской армией»: «Мы выполнили свою задачу и продолжаем это делать, вопрос заключается исключительно в независимости «Республики Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.). Пусть признают независимость «Арцаха», после этого и поговорим». Из чего уже VERELQ делает вывод: оказывается, «бывшие и действующие военнослужащие «Арцаха», участники карабахской войны 1991−1994 гг. не воспринимают идею территориальных уступок Азербайджану, под которыми подразумевается передача под контроль Баку районов вокруг Нагорного Карабаха, составляющих так называемый «пояс безопасности» непризнанной армянской республики». После чего озвучивает главное: «Попытка пойти путем односторонних уступок для разрешения карабахского конфликта может привести к консолидации военного крыла, что в «Арцахе» означает большие проблемы для политической власти», «односторонние уступки под давлением Азербайджана могут быть восприняты карабахским военным крылом как предательство», а значит, «навязывание Армении подобного компромисса может привести к смене власти в Ереване при участии многих общественных и внепарламентских сил республики». Проще говоря, угрозы военного мятежа «карабахцев» и силового отстранения от власти Пашиняна в случае «территориальных уступок» озвучиваются открыто. На одни только выкладки армянского экспертного центра не стоило бы обращать внимания, но если подобные угрозы озвучивает российский EADaily, это уже коренным образом меняет дело. Особенно на фоне развязанной другими московскими сайтами «войны утечек» и провокационных «месседжей».

А тогда уже не получится не задать вопрос: даже если Пашинян действительно на что-то соглашается, сможет ли он реализовать достигнутые договоренности? И стоит ли в таком случае вообще возлагать надежды на успех переговоров? И да, стоит ли предоставлять Еревану очередную «внутриполитическую отсрочку», если сценарий «карабахского мятежа» войдет в фазу практической реализации? Судя по всему, по ту сторону линии фронта проваливают очередной тест на договороспособность. И это существенно приближает военное решение конфликта. Вне зависимости от того, предупредил об этом Колеров читателей «168 жам» или нет.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az