Опыт доказывает, что в выстраивании отношений с соседними государствами важно соблюдать правила, верность которым оправдывает надежды. Если первое из них требует безоговорочной готовности к открытому разговору, то второе предупреждает, что ни в коем случае нельзя отдавать энергию отрицательной стихии.

Соблюдая эти правила, в большинстве случаев удаётся избежать проблем до их возникновения. Бывают, конечно, исключения, но в любом случае соседство — это особая ипостась, где необходимо априори быть готовым к взаимодействию и компромиссам.

Опираясь на эти принципы и используя добрую волю, азербайджанская дипломатия на протяжении десятилетий успешно проводит политику добрососедства, создавая запас взаимопонимания. Официальный Баку неизменно отдаёт предпочтение союзническим отношениям почти со всеми соседями, подтверждая, что отношения с ближайшими государствами являются для него неизменным приоритетом.

Турция, Россия, Грузия, Иран, государства Центральной Азии — это страны, с которыми Баку выстроил успешные региональные форматы сотрудничества, внося ценный вклад в копилку международной интеграции. На этой же основе государства региона укрепляют основы безопасности, понимая, что существуют силы, вынашивающие взрывоопасные планы в угоду одержимым политическим кругам. Им не дают покоя иллюзии возрождения неоимперских и неоколониалистских традиций.

Завершившийся в Баку азербайджано-иранский саммит с участием президентов Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана, отразив обоюдную волю сторон к стратегическому партнёрству, показал, что на пути сближения нет серьёзных препятствий. Стороны разделяют общее видение и выражают готовность использовать исторические возможности для укрепления отношений.

Визит М. Пезешкиана, несмотря на страшный взрыв, случившийся в портовом городе Бендер-Аббас, по времени сократился, однако это не повлияло на характер и атмосферу переговоров. Итоги однозначно можно квалифицировать как соответствующие ожиданиям народов. Использование президентами в обращении друг к другу словосочетания «дорогой брат» объясняет многое, в том числе настрой лидеров, которые осознают свою ответственность перед лицом исторической миссии.

Фундамент современных ирано-азербайджанских отношений был заложен Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который в самый ответственный момент сумел воссоздать благоприятную среду баланса между историческими традициями и современностью. Благодаря его усилиям диалог между Баку и Тегераном в сложные 90-е годы быстро адаптировался к меняющимся условиям, и была заложена платформа для торгово-экономических прорывов.

Позднее президент Ильхам Алиев с учётом новых геополитических реалий вдохнул новую струю в двусторонний трек, обозначив перспективные направления сотрудничества. Помимо близкого соседства, общего исторического и культурного наследия, уникальных ценностей, объединяющих два народа, Азербайджан и Иран в современную эпоху вносят посильный вклад в становление Глобального Юга. Он способен дать сообществу значительно больше, чем просто политические обозначения.

Естественно, что азербайджано-иранские отношения со временем обрели черты полновесного фактора международного значения. В новых условиях они наращивают совокупный созидательный потенциал, и это отвечает интересам как двух народов, так и всего сообщества.

Символично, что Баку и Тегеран в программе национального развития и планах наращивания сотрудничества полагаются на фундаментальные принципы, регулирующие международные отношения. Защита национального суверенитета, невмешательство во внутренние дела друг друга, поддержание глобальной безопасности — вот отправные точки, играющие непреходящую роль во все времена. На этой же основе защита двусторонних отношений от внешних негативных воздействий становится делом обоюдной ответственности. На то и существует фактор доверия, играющий незаменимую роль в развитии диалога между Баку и Тегераном.

По мере того как в мире усиливаются новые вызовы и возникают опасные тенденции, стабильность во многих регионах превращается в роскошь. Территории двух стран расположены в так называемом турбулентном субконтиненте, и вопрос нейтрализации старых и новых рисков остаётся актуальным. У Ирана, с его большой территорией, сухопутные границы охватывают пределы 12 стран. Граница с Азербайджаном после окончания Второй Карабахской войны навсегда стала зоной тишины и спокойствия.

Визит президента Ильхама Алиева в приграничный Худаферин (в ноябре 2020 года) ознаменовал начало новой вехи во взаимоотношениях. Именно поэтому Худаферинский мост стал своеобразным символом сближения и получил название «Мост Дружбы».

Азербайджан всегда дорожил отношениями с Ираном, понимая, что добрые и здоровые связи являются залогом большого преимущества, и грех этим не воспользоваться. Примечательно, что Бакинский саммит ознаменовался принятием документов, нацеленных на укрепление отношений в будущем. Лидеры двух стран хорошо понимают, что прогресс в развитии торгово-экономических связей, контактов в сфере науки, технологий, коммуникаций и других сферах обязательно должен сопровождаться моральным оздоровлением региональной атмосферы и усилением традиций добрососедства. И это тоже в порядке вещей, ведь развитие, новые технологии и инновации без этического основания теряют свою силу.

Азербайджанский лидер сразу после окончания Второй Карабахской войны предложил учредить новый формат регионального сотрудничества 3+3. Тегеран незамедлительно поддержал инициативу Ильхама Алиева. Политические элиты осознают, что народы региона должны сами определять свою судьбу, не допуская вмешательства внешних акторов. Чем это заканчивается, объяснять не нужно. Следовательно, в границах регионального формата должны доминировать здоровые тренды, стимулирующие диалоговую мораль и взаимное дополнение.

На фоне инновационных идей сохраняют актуальность и ранее учреждённые форматы сотрудничества. Трёхсторонние конфигурации Азербайджан–Иран–Турция, Азербайджан–Россия–Иран, инициатором которых также является президент Азербайджана, получают сегодня новые импульсы. Трёхсторонние саммиты президентов, проходившие в Баку (2016) и Тегеране (2017), показали их высокую значимость.

Огромные возможности открываются в области диверсификации транспортно-коммуникационных сетей. На евразийском пространстве транзитные преимущества с охватом нескольких коридоров, включая «Север–Юг» и проект «Калале–Агбанд» вдоль русла приграничной реки Араз, уже дали основание для идеи нового «Аразского коридора». В относительно небольшом участке сформировались уникальные возможности для создания маршрута: Калале–Агбанд–Джебраил–Физули–Агдам–Евлах–Гянджа–Тбилиси–Батуми. При участии ресурсов двух стран воссоздаётся новый континентальный транспортный хаб. Его значение для региональной интеграции в акваториях Каспийского и Чёрного морей, а также Персидского залива открывает широкие возможности для наращивания потоков грузов и пассажиров.

Параллельно строительство железной дороги Решт–Астара и модернизация железнодорожной инфраструктуры Азербайджана окажут положительное влияние на развитие торгово-экономических отношений и принесут региону большие выгоды, превращая его в важное звено международной логистики.

Сотрудничество Азербайджана с Ираном имеет колоссальный потенциал в сфере энергетики и возобновляемых источников. Географическое положение и природные преимущества открывают отличные перспективы для формирования благоприятной конъюнктуры в экспорте электроэнергии. Важно воспользоваться этими возможностями. К общей сети в будущем могут подключиться и другие региональные игроки.

На фоне всех этих преимуществ объём торговли между двумя странами пока оставляет желать лучшего. Он увеличивается, но не с достаточной интенсивностью, хотя предпосылки для роста более чем реалистичны. Именно поэтому в Баку лидеры стран и члены делегаций сверили часы и наметили ближайшие шаги.

Азербайджан и Иран на постоянной основе поддерживают друг друга на ключевых международных площадках — ОИС, D-8, ШОС, БРИКС и других. Обсуждая в Баку повестку двусторонних отношений, лидеры обозначили новые контуры взаимодействия.

Принятые решения и договорённости не оставляют сомнений в том, что инерции бездействия в будущем не будет. Если определены новые цели — значит, вокруг них будет формироваться пояс активного совместного созидания. Энергия должна служить людям.