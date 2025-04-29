С президентом России Владимиром Путиным легче иметь дело, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. У Зеленского нет карт, а он просит все больше и больше.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У него нет козырей. Надеюсь, он это сделает (заключит мир). Потому что Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», – добавил президент США.

Трамп при отметил, что Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу. «Россия является очень большой военной силой, а Украина — нет», — заявил Трамп.