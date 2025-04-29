29 апреля 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Кувейт.

Информация приводится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что в рамках визита 30 апреля запланирована встреча министра с главой МИД Кувейта Абдуллой Али Аль-Яхьей, а также другие двусторонние встречи на высоком уровне.

В рамках визита также запланировано проведение 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджана и Правительством Государства Кувейт, сопредседателем которой является министр иностранных дел.