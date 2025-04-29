Россия будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам.

Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров по итогам СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Мы наших партнеров информируем на регулярной основе, практически после каждого контакта между представителями России и США, через наших послов, через послов наших партнеров в российской столице, мы доводим соответствующие оценки, нам здесь нет нужды какие-то секреты формулировать и хранить», — подчеркнул Лавров.

Москва и Вашингтон продолжают контакты по самым разным сферам, стороны пытаются прийти к балансу интересов, отметил Лавров. Также он выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы.

«Насколько удастся найти конкретное преломление этой общей заинтересованности в практические дела, покажет ближайшее время. Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно же, ни в коем случае, не в ущерб традиционным прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», — добавил глава МИД РФ.