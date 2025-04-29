Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакe Медиа Центра Арзу Алиева побывали в административном здании Фонда тюркской культуры и наследия (ФТКН).

Президент Фонда тюркского наследия Актоты Раимкулова приветствовала гостей и проинформировала их о работе, проводимой возглавляемой ею организацией по защите общего наследия тюркских народов, уточняет «Азертадж». Лейла Алиева высоко оценила шаги, предпринимаемые ФТКН для популяризации в мире богатой истории и культуры тюркского мира, и подчеркнула важность дальнейшего расширения участия молодежи в реализуемых проектах и мероприятиях.

Лейла Алиева и Арзу Алиева, ознакомившиеся с представленными в музее ФТКН образцами традиционных ремесел и другими экспонатами, отражающими материальное и культурное наследие тюркских народов, а также посмотрели культурную программу, состоящую из музыкальных произведений и танцев этих народов.

Лейла Алиева оставила запись в книге памяти ФТКН.