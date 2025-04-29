Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам, стоящим на двусторонней повестке дня, в том числе двустороннего и регионального сотрудничества, региональной и международной безопасности.

Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации и реалиях в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, а также о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана.

Глава азербайджанской дипломатии также рассказал о прогрессе в мирных переговорах Баку и Еревана и об основных препятствиях на пути успешного завершения этого процесса. Он подчеркнул, что отказ от территориальных претензий к нашей стране в Конституции Армении и других законодательных актах имеет исключительное значение для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.