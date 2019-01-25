«Продажа Россией Азербайджану оружия, как это не покажется странным Армении, является актом, когда официальная Москва действует исключительно в интересах официального Еревана».

Об этом в беседе с Tert.am сказал доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

По его словам, во-первых, «осуществляя военно-техническое сотрудничество с официальным Баку, Россия оставляет за собой рычаги влияния на соседей Армении в сфере военной политики и политики военной безопасности, включая и ситуацию на линии огня между Вооруженными Силами Армении и Азербайджана».

«Отказ официальной Москвы от продажи своего оружия Азербайджану, с одной стороны, лишит Россию какого- либо влияния на официальный Баку. С другой стороны, Азербайджан выйдя из военно-технического сотрудничества с Россией, может стать откровенно недружественной страной для официальной Москвы, а это серьезным образом осложнит обстановку на Южном Кавказе и ухудшит ситуацию с безопасностью для Армении.

Во-вторых, тактико-технические характеристики российского вооружения и военной техники известны армянским военным, что позволяет избежать для них определенных сюрпризов с азербайджанской стороны. В противном случае, если азербайджанская сторона будет вооружена изделиями исключительно нероссийского производства серьезным образом осложнит обстановку на линии огня для армянской армии.

То есть, прошу армянских граждан понять, что «свято место пусто не бывает». Не будет покупать официальный Баку оружие у России, он будет закупать его у других стран, и, кстати, уже закупает в определенных объемах. Но полный отказ России от военно-технического сотрудничества с Азербайджаном как раз в разы снизит возможности официальной Москвы в качестве гаранта обеспечения безопасности Армении. В политике, в особенности в сфере обеспечения безопасности, не всё так прямолинейно и упрощенно», — подчеркнул Перенджиев.

По его мнению, эскалация на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении временна.

«Пока азербайджанская сторона еще сохраняет надежды, что ее интересы могут реализоваться мирным путем при помощи переговоров. При этом, обращаю внимание, официальный Баку, в этом переговорном процессе также возлагает надежды на официальные Москву и Минск – союзников Армении по ОДКБ и ЕАЭС. Но с каждым днем у азербайджанской стороны эти надежды иссякают», — считает он.

По его мнению, война неизбежна. Потому что мирный переговорный процесс не дает никаких результатов для реализации интересов азербайджанской стороны. В Баку всё больше склоняются к мысли, что решить свою территориальную проблему невозможно никаким путем, кроме военного.

Minval.az