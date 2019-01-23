Евросоюзу необходимо задуматься о создании собственных космических сил. Такое мнение высказала еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбету Бьенковска (Польша) во время выступления на круглом столе в Европейском космическом агентстве.

«Некоторые страны-члены обсуждают сейчас пути укрепления своей оборонной доктрины за счет космического измерения. Они говорят о космических силах. То, что становится реальностью на национальном уровне, возможно, должно стать реальностью и на европейском уровне. Нам необходимо обсудить вопрос создания Европейских космических сил в среднесрочной или долгосрочной перспективе», передает ТАСС.

Еврокомиссар не сообщила, о каких именно странах идет речь. При этом портал привел комментарий руководства Европейского оборонного агентства, который отрицает сам факт обсуждения в настоящее время вопроса создания космических сил ЕС. «Насколько я знаю, ни одна из стран ЕС до сих пор не предлагала эту идею, и агентство не работает над этим», — сказал исполнительный директор агентства Жорж Домек.

На практике у Евросоюза пока нет даже действующих постоянных наземных сил общего подчинения. Все вооруженные силы государств сообщества находятся только в национальном подчинении, а в случае государств, входящих в НАТО, они могут передаваться для операций альянса под командование его международных штабных структур.

В конце 2017 года Евросоюз объявил о создании собственной военной программы — Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation, PESCO). Эта программа, впрочем, направлена не на создание общих вооруженных сил как таковых, а на совместную разработку и производство (в перспективе и продажу) новых видов военной техники. В настоящий момент в эту программу входят 34 проекта, в том числе в сфере космических коммуникаций.