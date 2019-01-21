Чем больше будет наблюдаться улучшение в отношениях между Баку и Москвой, тем чаще Азербайджан будет получать подобные «удары» со стороны Европы.

Об этом в беседе с Minval.az заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, комментируя принятие Европарламентом «Срочной резолюции по Мехману Гусейнову».

Парламентарий напомнил о том, что в Азербайджане прекрасно знают о «наследии», которое досталось соседней Грузии со времен правления экс-президента Михаила Саакашвили.

«Запад, начиная с брюссельских чиновников и заканчивая Страсбургом, хотят, чтобы половина нашего правительства была назначена под диктовку этих сил. Чтобы отдельных министров назначали вышеупомянутые круги», — добавил он.

При этом парламентарий отметил, что не случайным является упоминание в последнее время о Фонде Сороса.

«Речь идет не только о нашей стране. Но и на других пространствах эти силы осуществили так называемые «цветные революции». Они открыто заявляют, мол, с их мнением нужно считаться. Выходит, что представители правительства Азербайджана должны встретиться с Соросом и достичь с ним определенных соглашений? Они преследуют именно эти цели», — продолжил З.Орудж.

Джордж Сорос не скрывает свои планы. В его распоряжении сосредоточены десятки миллиардов долларов. Но с другой стороны, не исключено, что он также преследуют цель получить доступ к управлению международными валютными резервами Азербайджана за рубежом, чтобы «погреть на этом руки», отметил З.Орудж.

«Кроме того, если к примеру завтра, в вопросе урегулирования карабахского конфликта, президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин смогут достичь соглашения, могу вас заверить, что в тот же час последуют «удары» в наш адрес со стороны того же Евросоюза и ли Европарламента.

Только на этот раз, вероятнее всего, нас обвинят в «нарушении прав» армян. Тот же блогер Мехман Гусейнов в их руках обычный «инструмент». Так сказать, мелкая косточка, отделенная от куска мяса. Они ведут борьбу за Азербайджан в целом.

Акцию голодовки, которую проводил Мехман, они использовали в качестве повода для «войны», чтобы тем временем самим остаться сытыми. Они обвиняли нас в том, что якобы мы проводим «икорную дипломатию», а сами открыто ведут борьбу за обладание каспийской икрой, за Каспием в целом, за его природные богатства. Весь их замысел заключается в этом» — отметил З.Орудж.

Бахтияр Сафаров

Minval.az