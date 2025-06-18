Подошли к концу работы по ликвидации последствий аварии, которая произошла на 228-м км водопровода Огуз-Габала-Баку.

Об этом сообщили говорится в сообщении Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

Уточняется, что начался процесс закачки воды в водопроводную линию.

Поврежденная часть трубы на аварийном участке была извлечена с помощью спецтехники и заменена новой. Для предотвращения утечек воды в местах соединения труб были проведены работы по укреплению и гидроизоляции.

После заполнения водопровода питьевой водой вода будет закачана в соответствующие резервуары города Баку и Абшеронского полуострова. После этого, начиная с вечера 20 июня, будет осуществляться водоснабжение абонентов в прежнем режиме.