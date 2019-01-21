«Выступление Захаровой не может считаться официальной позицией России. Потому что политику между нашими странами определяют президенты Азербайджана и России, а не Захарова. В целом, любые заявления в Госдуме России или общественно-политических лиц в нынешней ситуации не могут оказать влияния на политику».

Об этом в интервью газете «Ени Мусават» заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Али Гусейнли, комментируя последнее заявление представителя МИД России Марии Захаровой.

Как напомнил парламентарий, с обеих сторон время от времени появляются подобные заявления, в частности, в Азербайджане озвучивались заявления в связи с русским языком и Россией.

«У нас в парламенте высказывались подобные мысли, однако это не официальная позиция государства, и мы даже осуждали их. Когда Россия поднимает вопрос отказа во въезде в Азербайджан граждан России армянского происхождения, с первого взгляда создается впечатление, якобы Захарова защищает права граждан России. Однако в этом вопросе они ошибаются и проявляют лицемерие. Я говорил об этом в беседе с несколькими официальными лицами России. Говорил им, если вы защищаете права граждан России армянского происхождения, то почему не проявляете отношения к запрету со стороны армян гражданам России азербайджанского происхождения ездить на свою историческую родину, Ереван, Армению? Мы увидели, что у них даже нет информации по этому поводу. Из Армении депортировали сотни тысяч азербайджанцев. Значительная их часть разместилась в Азербайджане, часть переехала в Россию, там они получили гражданство. То есть, в подобном подходе России проявляется двуличие. Во-вторых, если они говорят о гражданах России, то пусть сделают заявление по поводу Дильгама Аскерова. Пусть будут справедливы. Может простые граждане и не осведомлены об этом, но официальные лица знают. Поэтому наш МИД адекватно отреагировал. Но на официальные отношения подобные факты не смогут оказать влияния. Потому что по основным вопросам между нашими странами существует полная ясность, и эту политику определили президенты. Все госорганы должны просто осуществлять определенную политику», — подчеркнул он.

Али Гусейнли также отметил, что будучи обществом, мы не должны рассматривать отношения Азербайджана и России через призму армяно-российских отношений и в контексте нагорно-карабахского конфликта.

«Это неверный подход, который может привести нас к неправильным целям. В России и в частности в Дагестане исторически живут сотни тысяч наших соотечественников. После Второй мировой войны, в период начала урбанизации и процесса обнаружения нефтяных месторождений в Сибири, а потом и в 60-70-80-х годах наша молодежь начала учиться в вузах России и жить там. На землях азербайджанских ханств, в Дербенте, в грузинском Борчалы исторически жили азербайджанцы. Это история. В начале 90-х годов, когда наша страна находилась в очень тяжелом экономическом положении, часть азербайджанцев уехала в Россию, Украину и другие страны в поисках работы. Когда мы говорим о наших соотечественниках в России, то речь идет о миллионах. Речь идет и об имеющих там гражданство, и о мигрантах. С этой точки зрения, наши отношения с Россией должны быть нормальными. Ведь сотни тысяч наших соотечественников являются гражданами России. Значит, когда в отношении России вводят санкции, они ударяют и по проживающим там азербайджанцам. С этой точки зрения хочу подчеркнуть, что мы не должны рассматривать российско-азербайджанские отношения только в контексте карабахского конфликта», — отметил он.

По мнению Али Гусейнли, «мы не несем ответственности за политику людей и властей того времени».

«С этой точки зрения, неправильно перекладывать на нынешнюю политическую элиту России ответственность за действия властей 90-х годов, Горбачева, Ельцина и той военной машины. Хочу сказать, что политические лидеры сменились, они проводят совершенно новую политику. В этой политике важный момент заключается в том, чтобы были предприняты позитивные шаги для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Возникает вопрос, кто и что понимает под словом позитивные шаги? Для нас это освобождение оккупированных земель. А армяне стараются получить «независимость» Нагорного Карабаха, чтобы создать там второе армянское государство. Однако высказываемые в последнее время мысли и месседжи однозначно указывают на то, что урегулирование конфликта возможно только с началом освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Заявления, сделанные в последнее время президентом Беларуси Александром Лукашенко, на самом деле являются отражением позиции всех стран ОДКБ, за исключением Армении. Я вижу позитивные моменты в этом процессе и полагаю, что это является результатом внешней политики господина президента. Во-вторых, достигнутое соглашение по статусу Каспия является показателем того, что в регионе у России сложилось эффективное сотрудничество с тюркоязычными, мусульманскими странами – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Азербайджаном, что тоже положительно влияет на решение карабахского конфликта. Уверен, что наше государство, народ и общество положительно оценивают эту ситуацию», — подчекрунл парламентарий.

Minval.az